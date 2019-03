Debatt: Länet kan få dela på 200 miljoner

Äntligen ett förslag som kompenserar gles- och landsbygd för högre kostnader för samhällsservice! Oavsett om man bor på landsbygd eller i stad behövs en kommunal service till invånarna. Den behövs oberoende av kommunens skattekraft, en åldrande befolkning och andra kostnader som inte går att påverka

I september presenterades ” Lite mer lika”, utredningen om kostnadsutjämning mellan kommuner och regioner. Det kommunala utjämningssystemet gör att det finns likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan olika kommuner och regioner i landet.

Alltsedan Sverige fick en Socialdemokratisk regering efter valet 2014 har vi Socialdemokrater i Jämtland Härjedalen jobbat hårt för en översyn av kostnadsutjämningen. Översynen visar att våra små kommuner och Region Jämtland Härjedalen under många år fått för lite pengar i förhållande till hur det ser ut i vårt län. Det är med glädje vi konstaterar att utredningen föreslår en kraftig omfördelning från kommuner och regioner med stark ekonomi till glesbygd och till platser med svag socioekonomi. Förslaget innebär att alla kommuner utom Östersund får mer pengar, tillsammans drygt 70 miljoner kronor per år. Region Jämtland Härjedalen får nästan 200 miljoner kronor mer per år. Även om Östersund får betala mer till systemet är länets invånare stora vinnare på förslaget. Utredningen har gjort en del ändringar i beräkningar men till största delen beror förändringen på att fakta har uppdaterats. Det är alltså hög tid att kostnadsutjämningen ändras.

Förslaget är nu ute på remiss och regeringen lägger sedan ett förslag till Riksdagen. I vårt län råder det politisk enighet om förslaget men vi oroas av de uttalanden som gjorts av Stockholms moderata ledning och hur det kan inverka på majoriteten i Riksdagen. Det ställer krav på alla partier i vårt län att göra vad de kan för att påverka sitt parti nationellt. Och även om vi har regeringen med oss behöver våra kontakter fortsätta, den 27 mars träffar regionråd och riksdagsledamöter från Socialdemokraterna och Centerpartiet civilminister Ardalan Shekarabi för att än en gång understryka vikten av en förändring. För som vi brukar säga i andra sammanhang; Vi ger oss aldrig!

Socialdemokraterna i Jämtlands län

Anna-Caren Sätherberg, riksdagsledamot

Kalle Olsson, riksdagsledamot

Ann-Marie Johansson, regionråd I opposition

Therese Kärngard, ordförande kommunstyrelsen i Berg

Jörgen Persson, ordförande kommunstyrelsen i Bräcke

Lars-Gunnar Nordlander, vice ordförande kommunstyrelsen i Härjedalen

Niklas Rhodin, oppositionsråd i Krokom

Jonas Andersson, oppositionsråd i Ragunda

Susanne Hansson, ordförande kommunstyrelsen i Strömsund

Peter Bergman, oppositionsråd i Åre

AnnSofie Andersson, oppositionsråd i Östersund