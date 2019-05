Debatt: Kor är lösningen – inte problemet

Den nya generationen som växer upp just nu är väldigt miljömedveten. Vi är väldigt inställda på att göra allt vi kan för att rädda den svåra klimatsituationen och är redo att göra förändringar i vår livsstil för att hjälpa till. Detta är fantastiskt, men att avstå kött för miljön är missledande kring vad som är hållbart.

I en artikel som går att läsa på tidningen SYRE skriver man om en gymnasieskola i Stockholm som har valt att servera endast vegetarisk mat för att minska klimatpåverkan. I artikeln kan man läsa att chefskocken pratar om kokosoljan som en väldigt bra produkt och man gör även en poäng av att produkten inte innehåller GMO-ingredienser. Kokosolja odlas i Thailand och på Filippinerna och skördas i stor utsträckning av barnarbetare och av människor som jobbar under nästintill slavliknande förhållanden. Tyska WWF anser att produktionen av palmolja är mer hållbar och miljösmart än kokosolja. Men trots detta visar kockar och skönhetsföretag runt om på jorden upp kokosoljan som något hållbart och den serveras på en skola där målet är att göra ett mindre klimatavtryck.

Det är skillnad på kött och kött. Det vet nog dom flesta, men en vegetarian som väljer att äta den mat som är baserad på kokosolja istället för att äta kött är inte den klimatsmarta.

Nötkött har mest påverkan på naturen, därefter griskött följt utav kyckling. Den mat som grisar får för att ge oss en måltid skulle kunna ge mat åt sju personer. Grisar matas ofta med fiskmjöl eller annat som fiskas i u-länder som redan ligger i svår kris om mat. Den mesta fisken som fångas blir till fiskmjöl för att mata grisar åt oss i i-länder istället för att hamna på tallriken hos dem som fångar fisken. Detta är inget bra kött. Men vi måste lyfta blicken från den missledande informationen om att allt kött produceras på detta sätt och att allt kött är dåligt.

Närproducerat svenskt kött är det bästa alternativet. Korna som betar ger oss stora ekosystemstjänster och bidrar till en stor biologisk mångfald. Korna öppnar upp landskapen som bidrar till pollinering, ren luft, kolinlagring, matjordsbildning och motverkar utrotningen av arter. Naturbetesmarkerna där korna betar lämpar sig inte heller för annan livsmedelsproduktion och därför kan man inte använda denna mark för att odla någon mat.

I vår bekvämlighet just nu är det svårt att föreställa sig att dra ner på kött, men det är nödvändigt. I Sverige konsumerar vi idag ungefär 240 g kött per dag/person. För att vi enligt miljöforskare ska kunna fortsätta äta kött samtidigt som vi räddar klimatet behöver vi skära ner till 40 g per person/dag. Om det 40 g kött per dag vi äter kommer från lokalproducerade bönder gör vi dessutom en miljöinsats, istället för att bara äta vegetariskt ser vi till att kornas ekosystemtjänster gynnar naturen. Problemet är det importerade köttet, det billigare köttet från andra länder. Det finns just nu naturbetesmarker som inte används då vårat kött blir ut konkurrerat av billigare, mindre hållbart kött från andra länder. Om vi väljer att sluta köpa sånt kött och gynnar våra svenska bönder kommer det leda till att fler naturbetesmarker används och att köttet på så sett blir ännu mer klimatpositivt, samtidigt som vi skapar fler arbetstillfällen och låter våra bönder som jobbar 365 dagar om året glädjas åt det jobb de utför.

Metangas är en växthusgas, det är helt rätt. Man kan jämföra metanen i atmosfären med vattnet i ett badkar. Tänk dig att du har proppen utdragen och sätter på vattnet, det rinner undan utan att stanna i badkaret. Men om du direkt häller i en hink med vatten kommer det att ta en stund innan det blir jämnt flytande igen, eller om du på annat sätt tillför för mycket vatten kommer inte vattnet hinna att rinna undan innan det fylls på mer. Detta är på grund av att metan tas naturligt om hand och försvinner ur atmosfären efter 8 år. Metangasen står för 16 procent av utsläppen av växthusgaser och djurs matspjälkning står för 17 procent av utsläppen utav metangasen, detta visar på att kornas fisar står för mycket mindre utsläpp än vad man tror.

Kor är en viktig del av den biologiska mångfalden och den behövs för naturen, det är vi människor som genom att prioritera matens pris har skapat detta problem. Jag förespråkar INTE att man ska välja kött före vegetariskt, det valet ska man få göra själv utifrån de alternativ man har. Men jag anser att jag under min tid i skolan, som sätter min och mina kamraters grund för beslut i livet, inte har fått lära mig hela sanningen om kors miljöpåverkan och deras viktiga roll i naturens kretslopp. Att lägga skulden på nötkreatur och sedan ta andra beslut som kan ifrågasättas ur en miljösynpunkt tyder på bristande kunskap inom jordbruk och hållbarhet.

Isak Andersson-Lexner, Centerpartiet Ragunda

