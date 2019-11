Debatt: Varför ska jag låta bilen stå?

Vi bor hyfsat centralt i Östersund och jag går eller cyklar så ofta jag kan för att komma till jobbet eller för att handla. Även min sambo har börjat cykla och vi hämtar och lämnar på förskolan med cykelvagn. Inga miljövidriga elcyklar utan vanlig hederlig benkraft medan bilen får stå.

Varma sommardagar är det inga större problem men nu när vintern kommer med oplogade spåriga cykelvägar, frusna plogkanter, punktering av stenkross och ihopfrusna cykelväxlar är det inte lika lockande eller långt ifrån lika säkert att ta cykeln. Bilvägarna är alltid bättre och tidigare plogade, de hyvlas samt är bättre belysta och med rakare dragningar. Det är inte helt lätt att motivera sig att vara cyklist istället för bilist. Inte ens på de sk. Expresscykelvägarna har man lyckats tänka fullt ut på gående och cyklister. Det måste vara för att politiker och tjänstemän inte cyklar själva och tänker på fordonstrafik i första hand. Om inte så har de ordentlig otur när de planerar.

Det är dock bra vardagsmotion att cykla men man kan dock undra vad det är för ekonomisk incitament att inte ta bilen. Politiker säger att de styr via just skatter och subventioner. Vi betalar dock samma vägskatt även om bilen står stilla. Vi betalar samma försäkring även om bilen står stilla. Service görs på årsbasis eftersom vi kör så lite, därför blir servicekostnaden är densamma även om bilen står stilla. Värdeminskningen är i princip densamma även om bilen står stilla. Det enda som faktiskt kostar oss om vi tar bilen till jobbet, den så kallade marginalkostnaden för att köra lite mer bil, är bränslet och ett par kilometer i stadstrafik torde vara max 10 kronor i diesel.

Det är alltså direkt olönsamt att ta bussen, om det nu hade varit ett alternativ, och 5 kr var i bränsle för att ta bilen tur och retur till jobbet och affären är det lätt värt när det ligger 10 cm nysnö på cykelvägarna, regnar horisontellt eller man ska få med två fulla matkassar från affären.

Miljöpartiet framställer sig själva som att de vill att fler ska cykla men om Miljöpartiet menade allvar med att värna miljön så hade de infört regler så att vägskatt betalas per körd kilometer samt att bilförsäkring också betalas per körd kilometer. Då skulle varje körning få en faktisk och mer påtaglig kostnad, och varför inte differentierad vägskatt och försäkring beroende på när och var man kör. En display i bilen kan då visa vad det kostar att ta bilen både i vägskatt, försäkring och bränsle. Men eftersom Miljöpartiets politik inte går ut på att faktiskt värna miljön utan bara på att dra in mer skatt till Staten så kommer det inte att ske - minskat bilkörande minskar ju skatteintäkterna. Under tiden kämpar vi cyklister på i motvind.

Per Edström, cyklist i Östersund