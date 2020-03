Debatt: Utöka tågtrafiken till Östersund!

Idag går det två direkttåg mellan Östersund och Stockholm. Under vintersäsongen och vid veckosluten går det några fler tåg. Tidigare gick det tre dagtåg och ett nattåg mellan Stockholm och Östersund. Det bör vara fyra dagtåg spridda över dagen i vardera riktningen som går via Bollnäs. Ett alternativ kan vara att ett av dessa tåg gå via Sundsvall. Vartannat tåg mellan Stockholm och Sundsvall fortsätter till Östersund och vartannat fortsätter till Umeå.

Tidtabellerna planeras så att resenärer mellan Östersund och Umeå får bra förbindelser med byte i Sundsvall. För att detta ska bli möjligt bör tågen till respektive från Stockholm mötas i Sundsvall, vilket erbjuder goda förbindelser mellan Östersund och Umeå. Genom Mittlinjen knyts Jämtland samman med Sundsvall och Umeå. Det är av stor vikt att ha bra förbindelser med Umeå som har universitet och universitetssjukhus.

Dessutom behövs nattåg från/till Stockholm samt Göteborg Malmö via Västkustbanan. Tåg 80 som idag ankommer Östersund C klockan 13.21 bör komma före klockan 12.00. Då kan de som reser i tjänsten hinna med möte vid lunchtid. Om tåget går omkring 06.30 från Stockholm har det anslutning med nattåget från Malmö. Tågtrafiken är mycket viktig för Jämtland, inte minst för turistnäringen, anslutning till Inlandsbanan samt mot Trondheim. Didrik von Seth ,Generalsekreterare i resebranschen föreningen SRF uttalar sig i Länstidningen den 15 mars följande ”I vårt avlånga land känns tåget många gånger som orealistiskt.” ”Nattågen kan göra restiden mindre kännbar”. Ett mycket cyniskt uttalande av en person med den ställning han har. Däremot tycker han nattåg är bra. Tåget är ett utmärkt sätt att färdas på. Man kan jobba, småbarn kan springa runt.

Dessutom behövs det ingen terminaltid som när man ska resa med flyg. Det är mer centralt till en station än en flygplats. Från flera håll klagas det på flygskatten att den är feltänkt. Varför ska inte flyget betala för sina utsläpp. Flyget är starkt subventionerat. För att köra tåg betalar järnvägsbolagen banavgifter. Det bör finnas en flygplats på Frösön för katastrof och hjälpinsatser. Den kostnaden bör staten stå för. Hela Sverige ska leva - utveckla därför tågtrafiken till Östersund!

Christer Wilhelmsson, Ordförande Järnvägsfrämjandet