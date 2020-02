Debatt: Släpp Assange fri

Härom dagen visade SVT en ny dokumentär om IB-skandalen och journalisterna Peter Bratt och Jan Guillou som avslöjade den. För att ha informerat svenska folket om Socialdemokratiska partiets illegala spioneri mot svenska medborgare blev de själva dömda till fängelsestraff för spioneri.

I Belmarsh Prison i England sitter Julian Assange fånge för samma slags ”spioneri” som Bratt och Guillou. Som digital journalist har han visat världen, genom Wikileaks, vilka vidriga krigsbrott som begåtts av den amerikansk-brittiska alliansen i Irak under kriget som Bush och Blair satte igång 2003. Han är visserligen ännu inte anklagad för detta, utan sitter fast som resultat av en lång rad märkliga omständigheter. Anklagad for våldtäkt i Sverige blev han aldrig åtalad för detta utan rymde till Ecuadors ambassad i London, där han tillbringade sju år under förhållanden som en FN-rapportör beskrev som tortyrliknande. Vad han då fruktade var Sveriges utlämningsavtal med USA, som kunde bana väg for ett över hundraårigt fängelsestraff om han skickades vidare dit.

När en ny USA-vänlig regering tog makten i Ecuador slängdes han ut ur Londonambassaden och blev genast fängslad av britterna för att ha rymt från deras ”rättvisa”. Under tiden planeras en utlämning till amerikanerna. Alltså: en australisk medborgare kan tänkas lämnas över av en annan stat till en tredje stat, trots att han ursprungligen åkt fast av helt andra skäl.

Han har goda skäl att frukta USA s hämnd. Chelsea Manning, som försåg Wikileaks med den sekretessbelagda sanningen om Irak-kriget, sitter åter fängslad i USA efter att under en kort tid ha blivit benådad av Obama. Hennes nya brott är hennes vägran att tjalla på andra ”whistleblowers”.

Joshua Schulte står nu också anklagad för liknande avslöjanden. I ett kusligt eko av våldtäktsanklagelserna mot Assange påstås han ha samlat på en massa barnpornografiskt material i den dator som polisen beslagtog från honom.

Det svenska rättsväsendet var det som först fick fast Julian Assange. Inget åtal har någonsin väckts mot honom, men de oprövade svenska misstankarna mot honom har räckt för att ställa honom inom räckhåll för den amerikanska statens makt. Assange är allvarligt sjuk. Både FN-rapportören om tortyr och Europarådet har protesterat mot behandlingen av honom. Men det är märkvärdigt tyst här i Sverige om hans grymma öde.

Alistair Cochrane