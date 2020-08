Debatt: Skyll inte personalflykten bara på Covid 19

Covid-19 kan beskyllas för mycket, men definitivt inte för de massiva personalavgångarna inom Östersunds sjukhus. Vi började protestera mot de försämringar i schemavillkor och ersättningar som vår ledning drivit igenom redan innan pandemin var ett faktum!

Vi har under hela pandemin gjort ett otroligt bra jobb och jag är mer än stolt över det vi på golvet presterat under dessa månader. Vi har under hela pandemin gjort det vi är satta att göra - ta hand om de medborgare som behöver sjukhusvård. Vi har också under hela pandemin fortsatt att ifrågasätta de beslut som tagits angående våra arbetstider och schemamodeller.

Vi har fortsatt bjuda in till dialog med vår ledning och i synnerhet vår hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Söderkvist. Förklaringarna till dessa förändringar har varit otydliga och vi har önskat klarhet i vad som ligger till grund för försämringarna. Att ett möte inte kunnat ordnats har skyllts på Covid-19. Obegripligt i detta läge där det vore otroligt smart att just i detta visa att man som högsta ledning bryr sig och vill se på plats hur arbetet mitt i pandemin fungerar! Skyddsutrustning hjälper vi gladeligen till med och många av oss skulle gärna komma in på ledig tid för ett sådant möte. Vår närmaste chef på Intensivvårdsavdelningen, Pia Iwars har absolut gjort det hon kunnat, men i mångt och mycket är hon och de andra enhetscheferna bakbundna av det toppstyre som nu bedrivs. De kan bara stå och se på när deras erfarna personal går ut genom dörren. För det är just detta det handlar om och som är det mest alarmerande; att kompetens försvinner från vårt enda akutsjukhus i länet. Det dyraste en organisation kan förlora är just kompetent personal. Det kostar otroligt mycket att lära upp nya och det tar många år att lära sig detta hantverk. Det är nu många med lång erfarenhet som antingen säger upp sig eller går i pension, vilka blir kvar att inskola de nya som kommer?

Om det kommer några nya förstås. SKR(Sveriges Kommuner och Regioner) har i många år varnat för och pratat om att den största utmaningen av alla är nämligen att få personal att räcka till framöver. Att då låta genomföra förändringar som får kompetent personal att säga upp sig är en skandal och slöseri med de skattepengar vi har!

Katarina Nyberg Finn satte fingret på rätt ställe i sitt debattinlägg från den 12 augusti, "Vi har inte råd med personalflykt från sjukhuset!"

Även ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Östersunds Kommun, Lise Hjelmgard, har förstått vad som kommer att vara den viktigaste lösningen på detta alarmerande problem. Hon säger "jag tror att man behöver göra något radikalt när det gäller schemaläggningen för att människor ska attraheras att jobba inom vård och omsorg". Den schemaförändring ni gett mig och mina kollegor må vara radikal, men inte i positiv bemärkelse. Jag har nu ett schema som innebär 40 timmar mer att arbeta per 10 veckors schemaperiod jämfört med den schemamodell ni valde att ta bort. Lönen är oförändrad. Detta är en radikal förändring åt helt fel håll.

Jag är en av dem som sagt upp mig på intensiven och gör snart mitt sista pass. Hade önskat att få lämna IVA för att få gå till en tjänst som enhetschef inom regionen. Detta känns definitivt inte som ett alternativ längre med tanke på vilken urusel personalpolitik samt patientsäkerhetspolitik som vår ledning bedriver. Jag går med sorg och ilska i bröstet med vetskap om att visst är det stora utmaningar med vår ekonomi, men dessa förändringar kommer inte leda till besparingar som blir hållbara utan kommer kosta långt mer än vad som är försvarbart.

Jag hade förmånen att få vara med som projektledare i uppstarten av utbyggnad av KTC (kliniskt träningscentrum). En plats som helt syftar till att kunna kompetensväxla och kompetensutveckla regionens personal. Grunden till detta är kunskapen om bristen på kompetens som är i snabbt antågande. Regionens politik skyndar nu på denna kompetensbrist i hög hastighet. Vem kommer att ha tid att nyttja detta fina KTC som snart står färdigt? Och vart har de fina orden om att Östersunds sjukhus ska vara en förebild och ett kompetenscentrum inom Region Jämtland Härjedalen tagit vägen? För att kunna vara det krävs det att det finns kompetent personal på våra avdelningar som hinner ägna sig åt vården av de sjuka, men som också hinner kompetensutvecklas inom sina specialområden. Vi behöver också ha en generationsväxling som innebär att personal som snart går i pension hinner få lämna vidare sin kompetens till yngre kollegor som kan axla det ansvar som behöver fortsätta tas. Just nu är vi många som slutar som jobbat länge, men som har lång tid kvar innan pension. Vi har alltså många år kvar av kunskapsöverföring till yngre kollegor, men också många år kvar som stomme i organisationen. Hur kan man som ledning inte ta strid för att behålla oss?

Jag brukar säga att den "billigaste" personal man kan ha är personal som trivs för de gör alltid lite mer än vad som förväntas av dem. Den dyraste personal man kan ha är personal som känner sig osedda och som vantrivs för de gör bara just så pass det som förväntas av dem. Men vi som vårdpersonal sträcker oss dock alltid lite längre eftersom vi har patientens bästa för ögonen och ser direkt effekt av att vi inte gör allt vi kan. Detta leder i sin tur till det dyraste en organisation kan få, nämligen uppsägningar(vannsinigt dyrt att hela tiden skola in ny personal samt kompetenstapp som är det dyraste som finns) samt sjukskrivningar med kostnader för rehab och inte minst kostnaden för individen!

Jag går därför att jag vet att jag blir sjukskriven om jag stannar. Min kropp kommer att säga ifrån för den är klokare än mitt huvud och hjärta. Jag går för att rädda mig själv, men önskar att jag kunde stanna och slåss för oss som personal och för att vi som medborgare ska få den vård vi behöver. Jag går för att om det kan bidra till att denna galenskap får ett slut har jag vunnit något. Jag går med sorgen i att kanske aldrig återvända, men med hoppet om att kunna återvända och vara med och forma en vård att vara stolt över under ett annat ledarskap.

Jag hoppas att våra politiker och regionledning drar i nödbromsen nu på denna livsfarliga karusell och på riktigt tar detta på allvar. Vi är inte förändringsobenägna, vi är mer än gärna med och förändrar till det positiva och inte till undergång!

Må det bli ändring nu

Anna Lindmark

Sjuksköterska med specialistutbildning inom Intensivvård

Fd projektledare för utbyggnad av KTC, Region Jämtland Härjedalen