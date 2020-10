Debatt: Skolsegregeringen ökar och redan rika blir rikare

I reportage om skolan i Östersund framträder den svenska skolan i all sin absurditet. Vår grundskola och gymnasium har blivit en marknad för aktiespekulanter.

Hur kunde det bli så här? Företrädare för Liberalerna och Moderaterna genomför hemliga förhandlingar med skolföretaget Engelska skolan. I verksamhet som självklart ska drivas inom offentlig verksamhet, där kräver privatskolor de villkor som gäller i privata sektorn, hemliga förhandlingar, de vägrar lämna ut betyg, de lägger ner skolor när de inte är lönsamma....

Trots att undersökningar visar att en stor majoritet är emot vinster i skolan - och i välfärden överhuvudtaget - så fortsätter detta. När det gäller skolan fanns det ett land, Chile under Pinochets diktatur, som hade samma system. För att tiotal år sedan tvingade folkliga protester bort det. Nu är det bara Sverige som har privatdrivna skolor finansierade med skattemedel.

Men allvarligare än de ekonomiska orimligheterna är att segregeringen i samhället förstärks ytterligare genom skolvalet. Segregeringen är stor framför allt genom hur och var vi bor och en alltmer ökande snedfördelning av inkomster och förmögenheter. Vad gäller arbetslivet menar jag att skolsegregeringen på sikt alltmer förstärker makten för de som har pengar och inflytande för att kunna utnyttja de som inte har resurser - i osäkra och sämre betalda arbeten.

Och detta vet förstås de partier som stöder friskolesystemet. Detta är den främsta, långsiktiga drivkraften för krafterna bakom skolsegregeringen!

Förre moderate statsministern Fredrik Reinfeldt yttrade de mest hycklande orden i svensk politik de senaste decennierna: "Öppna era hjärtan", för att öppna Sverige för en kraftig invandring.

Avsikten var att fler och fler skulle konkurrera om de sämre jobben, osäkra och lågbetalda. Segregeringen i samhället har ökat trots många i och för sig goda insatser, ofta frivilliga, för att motverka detta. Men på bostadsmarknaden, arbetsmarknaden och i skolan ökar segregeringen.

Så segregering och splittring av samhället sker på flera plan, bl.a. har skatter tagits bort eller sänkts till fördel för de redan förmögna. Förmögenhetsskatt, arvsskatt och gåvoskatt har tagits bort, fastighetsskatten reformerats, värnskatten upphört, rutavdrag höjts - allt gynnar de redan rika.

Ett annat samband är att de mycket förmögna även i stor utsträckning saknar solidaritet med Moder jord, lever på ett sätt som frestar på miljön långt mer än genomsnittsmänniskan.

En effekt av segregerad skola och stora skillnader i möjligheter i livet, är aktuell. Många av de ungdomar som rekryteras till gäng och begår, i många fall allvarliga brott, har sett och förstått hur deras chanser begränsas bl.a. genom skolsegregationen. De ser hur samhället har vackra ord om allas lika värde etc., ställda mot den krassa verklighet de lever i.

Olika orättvisor kan påverkas om vi i större utsträckning ställer krav på våra politiker, genom påverkan i organisationer och föreningar, även i diskussioner - eller insändare! Men skolsegregationen kan inte göras ogjord, den får följder för generationer framåt.

Ett samhälle som inte ytterligare ska dras isär kan inte tolerera de giriga, som förutom att de lägger beslag på stora delar av ett rikt lands ekonomiska överskott, även nästlar sig in i samhällets grundstenar, där utbildningen är viktigast för vår framtid.

Samtidigt - den som skriver dessa rader har full förståelse för att du som är förälder måste se till dina barns bästa under de förhållanden som gäller nu. Men har man under de senaste decennierna stiftat lagar som ekonomiskt mest gynnar ett fåtal och har man tillåtit privata företag att komma in i skola och välfärd så går det naturligtvis också att förändra till allas bästa, att återta makten över samhällsekonomin och viktiga samhällsfunktioner.

Henrik Bergman

Fd Östersundsbo