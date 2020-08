Debatt: Skattechock drabbar husbilar

Under 2019 införde Sverige och Storbritannien som enda EU-länder beräkning av fordonsskatt för husbilar, personbil klass II, enligt körcykeln WLTP. Detta med resultatet att fordonsskatten för nyregistrerade husbilar rakade i höjden och blev oproportionerlig. För svenskt vidkommande passerade de mest populära modellerna med råge 30 000 kronor per år under de tre första åren.

Efter att ha konstaterat att det rekordhöga skatteuttaget var mer till skada än nytta, röstade det brittiska parlament i mars för att skrota skatten – ögonblickligen!

Kvar står nu Sverige som enda EU-land med att straffskatta bort husbilen från marknaden.

Övriga EU-länder har inte ens haft en tanke på att inför WLTP även för husbilar, utan tar hänsyn till husbilens särart som ett fordon i första hand avsett att bo i.

Att Sverige valt att stå kvar vid den beräkningsmodellen blir än mer märkligt när det råder politisk enighet kring att den nya husbilsskatten både är orättvis och kontraproduktiv. Ett jämförelsevis klimatsmart och hållbart semesteralternativ, som husbilen är för barnfamiljen, sätts på undantag.

Även finansminister Magdalena Andersson (S) konstaterar ”att kritiken har varit relevant”.

”En husbil är någonting helt annat än en bil som man kör fram och tillbaka till jobbet varje dag”, sa hon i samband med att hon tillsatte en utredning kring förenklade villkor för av- och påställning av husbilar i november förra året. Men i februari grusades stora delar av finansministerns förhoppningar på grund av juridiska och systemtekniska begränsningar hos Transportstyrelsen.

Nu står vi där med ett utredningsförslag som inte är mer än en tummetott, där orättvisan består när körcykeln WLTP fortsatt ska ligga till grund för skatteuttaget. Skatten för en liten husbil som körs knappt 700 mil per år i snitt är dubbelt så hög som för en 16 tons tung långtradare som rullar 10 000 mil eller mer per år.

Det heter att i år ska vi fira semester på hemmaplan: swemester. I elva månader har många slitit i väntan på sommarledigheten i pärlan, sitt eget ”rullebo”, den allt populärare husbilen.

Mobilt boende har en poäng tack vare sin flexibilitet – det driver på lokal tillväxt och i många glesbygdskommuner, inte minst i Jämtland-Härjedalen, är den lokala besöksnäringen avgörande för att människor ska kunna bo kvar.

Husbilsskatten bör ses som en stad-land-fråga där människor på landsorten drabbas hårt av politiska beslut som fattats långt från dikade landsvägar och småstadstorg. I Sverige finns flest husbilar per capita på Gotland med 258 bilar per 10 000 invånare. Siffran för Stockholms län är 43 per 10 000 invånare. Kan det vara därför husbilsskatten hamnar långt ner på den politiska agendan? Låt oss säga att alla fritidsbåtar i Stockholms skärgård skulle tvingas betala en farledsavgift som skulle sättas efter det absolut största handelsfartyg som kan tänkas segla in till Stockholms hamn? Då skulle det nog gå undan med att ta bort orättvisan när twittrande huvudstadsbor driver på.

Corona-pandemin har medfört att intresset för husbilar ökat i år, när många väljer att fira swemester hellre än att ta flyget utomlands i år. En bra lösning, inte bara av smittskyddsskäl. Men på grund av den missriktade husbilsskatten kan köpet av en ny husbil få stå tillbaka till förmån för en begagnad, med sämre miljö- och trafiksäkerhetsprestanda som dessutom importerats från utlandet. I det scenariot går staten även miste om värdefulla momsintäkter.

Enligt vår uppfattning är de förlorade momsintäkterna uppemot en halv miljard per år – vilket ska ställas i paritet till husbilsskattens intäkt på 60 miljoner kronor per år. Således skulle en slopad husbilsskatt vara en ren vinst för Sverige, om vi räknar in sålda bildelar, sysselsättnings- och inkomstskatter etcetera som genereras när allt sker inom landets gränser.

Enligt oss som driver kampanjen Husbilskampen finns det två vägar att gå:

Skattens storlek anpassas till den genomsnittliga årskörsträckan för fordonsformen jämfört med övriga dieselfordon. Denna förändring förefaller enklare att genomföra, lättare att förstå och mer rättvis.

Eftersom det deklarerade CO2-utsläppet inte är helt representativt så ger det inte ett rättvist skatteuttag i förhållande till husbilens miljöpåverkan, och kan därav inte vara skattegrundande. Ett rimligare sätt skulle vara att kopiera den tunga sidan och använda skatteuttag baserat på totalvikt istället.

Inget av de robusta alternativen ovan skulle ha någon negativ inverkan ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Snarare skulle det stimulera hållbar tillväxt – i hela Sverige. Dessutom är de robusta.

Tomas Haglund

Ordförande, Husvagnsbranschens Riksförbund, HRF

Peter Jansson

Tf vd, Svensk Camping

Börje Svärdström

Ordförande, Caravan Club