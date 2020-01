Debatt: Så kan regeringen höja pensionerna

Öppet brev till inrikesminister Ardalan Shekarabi (S): Hej Ardalan .Jag tillåter mig att kalla dig vid förnamn, eftersom jag är ungefär dubbelt så gammal som du. Hoppas det är OK? Eller åtminstone acceptabelt, som statsministern skulle uttryckt det.

Först ska jag säga att jag inte varit någon större beundrare av ditt parti, sedan den dag på sextiotalet då jag var stor nog att tänka för egen maskin. Men nu är det så att du har satt hela din, och partiets, politiska prestige på att rejält höja pensionerna för oss svenska skattebetalare. Det är inte bara beundransvärt utan även synnerligen behövligt. För, som du säkert är medveten om, så har Sveriges pensionärer numera bland de sämsta pensionerna inom EU och på det ett av världens högsta skattetryck.

Många svenska pensionärer klarar inte längre att betala sin hyra, köpa mat, sköta sin hälsa och sina tänder på en gång. Man måste välja. Det tycker både du och jag är oacceptabelt. Eller hur?

Så, nu när vi nu har samma mål tänker jag ge dig några tips på propositioner du kan lägga fram för riksdagen, i ditt gedigna arbete för de svenska pensionärerna.

# Som du vet så går arbetsgivarnas pensionsinbetalningar, på löneutrymmet över cirka 40 000 kronor per månad, direkt in i statskassan. Om även dessa 17 till 20 miljarderna, årligen, går in och förstärker pensionssystemet är vi en bra bit på väg.

# Nästa steg är att öka pensionsavgifternas andel av de sociala avgifterna, från dagens 10,41 procentenheter till cirka 15 procentenheter. Detta kommer ytterligare att förstärka pensionerna, så att vi åtminstone kommer i närheten av de övriga nordiska länderna. Du bör inte föreslå en höjning av arbetsgivaravgifterna. Det skulle riskera att öka arbetslösheten och därmed minska inbetalningarna till systemet.

# Till sist ska du lägga en proposition om ökning av grundavdraget för pensionärer till minst 120 000 kr/år, så att all pension upp till 10 000 kr/månad är skattefri. Det är en rättvis reform som betyder mest för dem med mycket låga pensioner. 4, Nu är vi på god väg att kunna skapa en skattebefriad baspension om 16.000 kr/mån för alla svenska medborgare som arbetat eller bott i Sverige i minst 40 år.

Att fibbla med garantipensionen och bostadstillägget skapar bara fler och fler orättvisor i systemet. Som du säkert märkt är LO mycket kritiskt till att mer än 40 års arbete inte ska löna sig, den dag man går i pension.

Under förarbetet inför beslutet om dagens pensionssystem var ”följsamhetsindex” en mycket viktig ingrediens. Pensionerna skulle, på en lägre nivå, följa löneutvecklingen. Men genom ett antal begränsande faktorer har så inte skett. Bromsen (den automatiska regleringen), normen (ett förskottsavdrag på 1,6 procent) och bristen på förvaltning på individuell nivå har gjort att pensionerna sackar efter lönerna med ungefär 2 procent om året.

En pension på 12 000 i månaden, före skatt år 2001, skulle ligga runt 20 000 kr per månad under innevarande år, om man hade vävt in följsamhetsindex i pensionsekvationen.

Det är inte oförutsedda händelser som orsakat att svenska pensioner är betydligt lägre än pensionerna i Norge, Danmark och Finland.

Det är en högst medveten politik under mer än 20 år.

Men nu har de svenska pensionärerna tröttnat. Och vi är en mycket stor väljargrupp.

Så vad säger du? Sverige är ett rikt land. Nu kör vi?

Göran Dandelo, 70

Talesperson för äldrepolitik Pensionärer i Gula Västar

Fotnot: Artikelförfattaren är civilekonom och har arbetat med IT-utveckling sedan 1980. Var aktiv moderat i Malmö och Kristianstad fram till 2007 . Under ett antal år var han partiledare för SPI (Sveriges Pensionärers Intresseorganisation).