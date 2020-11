Debatt: Regionpolitikerna inser inte allvaret

Hur väl står Region Jämtland Härjedalen rustad inför en andra våg av covid-19 efter höstens neddragningar och brist på sjuksköterskor?

Ingen kan ha undgått att världen drabbats av en av de största medicinska utmaningarna i modern tid - covid-19. Liksom i övriga Sverige fick vården här i Jämtland-Härjedalen under våren prioriteras om för att klara utmaningen. Många anställda, däribland sjuksköterskorna på Östersunds sjukhus, jobbade hårt under nya och tuffa förhållanden.

Hur valde då arbetsgivaren, Region Jämtland Härjedalen, att belöna sjuksköterskornas ansträngningar? Jo, genom att försämra arbetsvillkoren – de ska nu arbeta mer till lägre lön, och många har därför valt att sluta på sjukhusets avdelningar.

Detta har debatterats flitigt under året. Oavsett vilka argument som framförts har dock regionledningen, både på tjänstemanna- och politisk nivå, stått fast vid beslutet om försämringen av sköterskornas arbetsvillkor. Ledningen verkar inte förstå problemets omfattning och dess konsekvenser.

Hur är då läget på Östersunds sjukhus inför den andra vågen av covid-19?

Sjukhus har aldrig haft färre öppna vårdplatser. Vi är beroende av hyrsjuksköterskor för att klara bemanningen på IVA, akuten, operation, infektion och medicin. Kirurgen har hittills valt att inte anlita hyrsjuksköterskor, med resultat att endast 40 av 56 vårdplatser är öppna, och kirurgpatienter vårdas nu även på ortopeden, barn och kvinnokliniken. Sammanfattningsvis har möjligheterna att hantera ett stort antal inneliggande patienter med covid-19 på Östersunds sjukhus kraftigt försämrats jämfört med i våras.

Regionrådet Eva Hellstrand (C) och hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tom Silverklo (C) verkar inte förstå det allvarliga läget och ser inte sitt eget ansvar för den uppkomna situationen. Regiondirektör Hans Svensson hävdar att regionen har ”otroligt bra planer ” att hantera en andra våg. När detta skrevs den 24 nov, vårdades lyckligtvis endast sju patienter med covid-19 på sjukhuset. Trots det är det redan svårt att hitta personal att bemanna infektionsavdelningen. Vad händer om en andra våg av covid-19 slår in över Östersunds sjukhus med stor kraft?

Vi som arbetar inom vården kommer att göra så gott vi kan för att hantera covid-19 med de resurser som står till buds. Hur bra det blir i slutänden, kommer att bero mer på försynen och en förhoppningsvis mild andra våg, än på hur regionen förberett sig. Att under pågående pandemi minska antalet vårdplatser på länets enda sjukhus torde vara världsunikt i sin insiktslöshet.

Många av oss har gett upp hoppet om att Hellstrand eller Silverklo ska komma till insikt. Men den styrande blå-gröna koalitionen består även av fyra andra partier. Vi undrar – kan ni stå för den väg regionen slagit in på? Än finns det kanske tid att styra om – och göra allt för att återanställa våra sjuksköterskor. Historiens och väljarnas dom kan bli hård - hur regionen hanterade covid-19 är en given valfråga 2022.

Läkare vid Östersunds sjukhus

Hans Ahlberg , Adam Aronsson, Sofia Ask, Andreas Asklund, Mattias Axelsson, Peter Bartelmess, Haytham Bayadsi, Zandra Bennmar, Emil Binsell-Gerdin, Fredrik Björklund, Nils Brunnström, Thomas Drevhammar, Linda Eklund, Johannes Enebog, Markus Falk, Jan Flesche, Marianne Flobecker, Christian Gestblom, Christian Gjessing, Anna Graipe, Sven Grauman, Gunnar Green, Eddie Gudmundsson, David Hallqvist, Daniel Huber, Tobias Hult, Lisa Hällgren, Robert Ivonen. Ebbe Jakobsson, Christina Jansson, Lars Jansson, Joakim Johansson, Johan Johansson, Johan Jörnhagen, Oskar Knutsson, Tomas Koczkas, David Korman, Anna Lagerskog, Charlotta Larsson, Jan Lehmann, Marcus Lindahl, Pär Lindblom, Charlotta Linder Hedberg, Lisa Lundström, Viktor Lugnet, Fanny Löfvenberg, Ellen Malers Bragner, Friedrich Molde, Katarina Nordfjäll Amanda Näsman , Karin Palmqvist, Jonas Peterson , Denis Puleshi , Julian Rexm, Mikaela Roos, Lars Rönnberg, Line Samuelsson Mattias Schindele, Maria Schollin-Borg, Jonas Sjöberg Erik Sjöberg Olle Sjöström, Madeleine Spichigerm, Oli Timmel, Camilla Trinh, Christina Tronde, Jonas Tydén, Sarah Velander, Gabriel Wennstig, Margareta Vestberg, Lisa Vesterberg, Jim Wredhammar, Joacim Ögren