Debatt: Proteststormen - allvarligt problem för Silverklo

Tom Silverklo, centerpartist som vill till riksdagen och är högst ansvarig för länets sjukvård, har ett allvarligt problem i regionen. Han har med hjälp av sina politikerkollegor från M, KD, L och MP och som han samarbetar med, lyckats reta upp regionens hälso- och sjukvårdspersonal, så till den grad att de flyr regionen för andra arbetsgivare.

Det har gått så långt, så att en samlad läkarkår från kirurg- och medicinkliniken i media varnat för vad som kan hända när sjuksköterskor och undersköterskor flyr sina arbetsplatser. Någon sådan proteststorm från läkarhåll har länet aldrig tidigare skådats i vår region.

Regionen har kroniska och mycket svåra ekonomiska problem, som bottnar i att länets befolkning är för liten, med andra ord är skattekraften för låg, samtidigt som hälso- och sjukvården utvecklas, vilket ökar kostnaderna. En sådan ekvation går helt enkelt inte ihop. Att då försämra arbetsvillkoren för de som ska göra jobbet i regionens kärnverksamhet, kan bara sluta på ett sätt, nämligen i en ännu värre kris.

På kort sikt måste den ekonomiska saneringen i regionen ske genom att hela verksamheter fasas ut, verksamheter som i första hand ligger utanför sjukvårdens ramar. På längre sikt krävs en nationell sjukvårdsreform, innebärande ett förstatligande av specialistsjukvården/sjukhusvården. Bara så kan vi skapa en hälso- och sjukvård som är jämlik, oavsett vart vi bor i landet. Där har Silverklo något att bita i, eftersom att hans parti, Centerpartiet, avskyr alla tankar om ett förstatligande av specialistsjukvården.

I en intervju häromdagen säger Silverklo att han bara är gäst i regionen. Han kan ingenting om hur villkoren för sjuksköterskor och undersköterskor är. Han har nu haft snart två år på sig för verksamhetsbesök i vården. Han har haft all tid i världen att vara ute på sjukhusgolvet tillsammans med sjukvårdspersonalen, för att själv se hur de har det på jobbet, men den möjligheten har han missat. Just nu skyller han på coronan som skäl för att inte kunna besöka de anställda han ytterst ansvarar för, därför ser han tydligen sig själv bara som en gäst. Undrar just hur det här gästabudet kommer att sluta? Förmodligen i ett kaos!

Christer Siwertsson

M och oberoende skribent