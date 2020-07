Debatt: Permanenta uppehållstillstånd - hållbart, humant och säkert!

Samtidigt som det i Sverige pratas om ett volymmål och att göra det ännu svårare att få stanna permanent eller att få förenas med sin familj, så hotas flyktingar i allt fler länder av matbrist och gymnasieungdomar från Afghanistan hotas av utvisning om de inte snabbt nog hittar ett jobb.

Under 2015 kom många ungdomar från Afghanistan till Europa för att kunna komma bort från kriget som varat under så många år att de flesta inte känner till något annat än krig i landet. I tillägg till kriget kom i år coronapandemin som tvingade tusentals afghaner som under åratal bott och jobbat i Iran, att ta sig tillbaka till Afghanistan, detta trots att landet är i krig och att det inte finns jobb eller annan försörjning till de hemvändande.

I Sverige kom många av de ensamkommande ungdomarna att omfattas av gymnasielagen. Reglerna för att kunna få stanna i Sverige är då oerhört svåra att uppfylla. Exempelvis ska de få en tillsvidareanställning sex månader efter avslutad gymnasieutbildning. Dagens arbetsmarknad som innehåller många timvikarier och visstidsanställningar, inte minst inom de områden som en del av gymnasieungdomarna hamnar, inom restaurang eller äldreomsorgen, gör det svårt att få en anställning som räcker under minst två år som är gränsen för att kunna få stanna i Sverige. Pandemin har inte gjort det lättare för denna grupp att få jobb eller kunna klara av sina studier, men ändå får de inte längre tid på sig att hitta ett jobb, eller få slutföra sin utbildning. Detta samtidigt som säkerhetsläget i Afghanistan förvärras och möjligheterna till jobb eller utbildning minskar i takt med coronakrisens följdverkningar.

En migrationskommitté fick i uppdrag att ge långsiktiga förslag på en hållbar, human, rättssäker och effektiv framtida migrationspolitisk. De ska snart vara klara och istället för att jobba på förslag om en human flyktingpolitik, så har fokus blivit att få ned volymer. Förslagen som kommer fram i media handlar inte om möjligheter för familjer att kunna förenas, att permanenta uppehållstillstånd ska vara utgångspunkten, eller att särskilt ömmande skäl ska kunna vägas in. Trots att många studier visat att integration, språk och möjlighet till arbete fungerar så mycket bättre om ovissheten minskar och människor långsiktigt kan planera sin framtid.

Sveriges behandling av de afghanska ungdomarna är inte bara inhuman. Den är också samhällsekonomiskt helt vansinnig. Vi som samhälle har satsat miljoner på boenden, sjukvård, utbildning och andra insatser. När så de unga äntligen klarat att på mindre än fem år ta sig igenom både grundskola och gymnasium, när de lärt sig språk och blivit väl integrerade i det svenska samhället – ja, då lägger vi enorma summor på att sätta dem i förvar, chartra flygplan och sända dem tillbaka till krig och misär. Trots att många utbildat sig till yrken som svenska arbetsgivare verkligen behöver.

Lägg därtill alla i civilsamhället som öppnat både hjärtan, hem och plånböcker och på så sätt fått nya, älskade familjemedlemmar. De lider med de unga samtidigt som de alltmer tappar tron på svenska myndigheter och politiker. Låt Sverige ta sitt ansvar för en human och långsiktig flyktingpolitik. Låt Sverige skörda frukterna av de senaste årens investeringar. Låt dem som varit i Sverige i flera år få stanna här.

Christina Hedin

V, gruppledare Vänsterpartiet Östersund

Elisabet Öhrnell

V, ersättare i kommunstyrelsen