Debatt: Östersund kan bli motor för hållbar livsstil

Miljökommunen Östersund har chansen att bli en motor för hållbart byggande och boende.

Genom initiativet Jamtli Living University (JLU) har Jamtli och Mittuniversitetet lyckats skapa en dialog mellan flera regionala och nationella samhällsaktörer (akademin, näringslivet, offentlighet och allmänhet) om hur vi kan bygga en hållbar framtid.

Ur denna unika dialog har ett koncept utvecklats för ett nytt område i Östersund som vi kallar för Living University. Området blandar boende, arbete, fritid, kultur och lärande och är en arena där institutioner och människor kan lära tillsammans på ett naturligt sätt och genom sin livsstil bidra till samhällsförändring.

Living University ger förhoppning om ett område med litet ekologiskt fotavtryck, hög grad av självförsörjning i gemenskap och förutsättningar för social och kulturell hållbarhet. I planerna ingår 32 kooperativa hyresrätter, mark för odling och viss djurhållning samt verksamhetslokaler för kafé, snickeri, “remote co-working space”, växthus, och en lokal för utveckling och visning av grön innovation.

Området förväntas bli en plattform för ett ömsesidigt lärande och kunskapsskapande mellan de intressenter som bor och arbetar i området, Jamtli, företag, akademiker, lärare och studenter som intresserar sig för JLU från Mittuniversitetets sida. Genom närhet mellan olika verksamheter ökar områdets möjligheter och förutsättningar för mänsklig verksamhet, innovation och lärande i en stadsnära miljö.

Med tanke på eventuella missförstånd kring Jamtlis roll i projektet är det viktigt att förtydliga att Jamtli inte ska vara en finansiär eller ha en byggherres roll i utvecklingen av detta projekt. Initiativet Jamtli Living University är, och har från början varit, ett projekt finansierat av Tillväxtverket, Region Jämtland Härjedalen, Leader och Mittuniversitetet fram till byggstart och därefter kommer det att finansieras på traditionellt sätt via en byggherres projektbudget. Vid positivt myndighetsbeslut i år gällande placering har Living University möjlighet att vara klart för inflyttning år 2023.

Jamtlis och NCK:s bidrag är alltså i form av kunskap, pedagogik och användning av kulturarv som ett verktyg i samhällsförändring. Denna framåtblick är inte alltför vanligt förekommande inom museivärlden men det är just denna unika karaktär av JLU som har bidragit till projektets framgång.

Att ett museum aktivt bidrar i dialogen mot framtiden har gjort att JLU har lockat ett stort nätverk av intressenter, uppmärksammats på tidningar nationellt (DN Kultur och Tidskriften arkitektur) samt att vi har blivit inbjudna till att ställa ut projektet på Glasgow Science Center under FN:s klimatkonferens 2021. Vid kontakt med forskare från Harvard University har intresset för JLU varit mycket stort även där.

Detta skrev juryn på Glasgow Science Center (översatt från engelska):

”Juryn i tävlingen Reimagining Museums for Climate Action var oerhört imponerad av bidraget från Jamtli Living University, som var en av de 16 uttagna för den sista bedömningsrundan utifrån 264 mottagna förslag från 48 olika länder. Dess djärva men ändå praktiska förslag visar hur nutiden kan lära sig av kulturarvet för att bygga en hållbar och rättvis framtid. Vi stöttar starkt förslaget och hoppas kunna hitta sätt att samarbeta för att förverkliga projektets mål.”

Rodney Harrison, Professor of Heritage Studies and UK Arts and Humanities Research Council Heritage Priority Area Leadership Fellow, University College London.

Vi har genom dialog i JLU-nätverket bidragit till utveckling av konceptet och är positiva till fortsatt samverkan för att gemensamt skapa förutsättningar för något mer än bara ett bostadsprojekt. En hållbar framtid skapas inte av något stort beslut, det skapas genom många initiativ på individ- och lokalnivå och här ser vi möjligheter att i samverkan vara en del av ett ständigt lärande och ge förutsättningar för utveckling för vår verksamhet och region.

Vi ser därför fram emot ett bra samarbete med kommunen avseende placering för JLU så att vi gemensamt kan erbjuda ett unikt och attraktivt koncept som ger fler medborgare möjlighet att genom en friskare livsstil bidra till samhällsförändring.

Detta är ett viktigt projekt för miljökommunen Östersund och Region Jämtland Härjedalen.

Kevin Denham, Jamtli Living University, Mittuniversitetet alumni

Anders de Sinegube, Jamtli

Anders Fällström och Håkan Wiklund, Mittuniversitetet

Jonas Anund Vogel, KTH Live-In Lab

Lars-Åke Mikaelsson och Lovisa Högberg, Mittuniversitetet, Jamtli Living University

Anders Nyquist, Anders Nyquist Arkitektkontor AB, Hedersdoktor Mittuniversitetet

Anne-Katrin Ångnell, Norrbryggan AB, f.d Östersunds kommun

Kent Karlstrand, Länsförsäkringar Jämtland

Peter Vomacka, Samling Näringsliv

Mikael Jonsson, Peak Region AB

Estefania Coral, Fanny Näslund och Johanna Björkman, Vågen Zero Waste Butik

Jenny Sandström, Gomorron Östersund

Janina Östling och Håvard Jegerstedt, IsoTimber Holding AB

Helena Kuhlefelt, Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik

Maria Sidén, ordf Swedish Gardens, August Abrahamsons stiftelse

Görel Stephansson, f.d. ordf Jämtlands läns konstförening

Trine Amundsen, Torsta AB, ordf. Hembygdsförening

Eva Andreasson, Folkuniversitetet

Solveig Gyllenhammar, Studieförbundet Vuxenskolan

Maja Blomqvist, SMICE