Debatt: Oroväckande minskning av ungas idrottande - kommer de att återuppta sin träning?

Vi ser en oroande utveckling av ungas idrottande under pandemin. Minskningen av idrottsaktiviteter fortsätter under andra halvåret 2020. Över en halv miljon färre idrottsaktiviteter och hela sex miljoner färre deltagartillfällen registrerades i Sverige under 2020. Och det är ungdomarna som slutar!

Minskningen av idrottsaktiviteter bland unga har blivit allt tydligare under andra halvan av coronaåret 2020. Över en halv miljon färre idrottsaktiviteter och sex miljoner färre deltagartillfällen registrerades under 2020 och den trista utvecklingen fortsätter i år.

Idrottsföreningar och ledare med imponerande tålamod i Jämtland Härjedalen kämpar för att anpassa sin verksamhet till ständigt förändrade restriktioner. De försöker göra rätt, hålla igång så många av sina aktiva som möjligt. Men uppgiften blir allt mer övermäktig.

I vårt län tappar vi det vi kallar deltagartillfällen i alla åldersgrupper bland barn och unga.

Tapp i respektive åldersgrupp:

# 7 - 12 år tappar 11,2 %

# 13 - 16 år tappar 11,6 %

# 17 - 20 år tappar 12,5 %

Det är skrämmande siffror och vi är oroade över vad det innebär för idrotten i framtiden och för de barn, unga och vuxna som nu riskerar att lämna idrott och gemenskap för gott. Våra kommuner men även vår Region borde också vara mycket bekymrade för vad det innebär för folkhälsan i Jämtland Härjedalen både på kort sikt och för framtiden.

Ur ett Sverigeperspektiv har vi en halvering av aktivitet bland personer med funktionsnedsättning, vilket är helt ofattbart och oerhört allvarligt. Med allra största sannolikhet har vårt län samma dystra utveckling.

De idrotter som klarar sig bäst är utomhusidrotter där fotboll har ett litet tapp på 3 %, bandy ökar med 7 % och skidskytte ökar med hela 22%. De största förlorarna är hallidrotter såsom innebandy, gymnastik, ishockey och basket som tillsammans med budo, kampsport och bågskytte tappar mest. Vi ser tapp på över 40 % i de mest drabbade idrotterna.

Vi måste nu gemensamt ställa oss frågan — Vad ska vi göra för att få tillbaka våra barn och ungdomar till idrotten?

RF-SISU Jämtland-Härjedalen lovar att idrottsrörelsen gör allt för att komma tillbaka till det nya normala. En utmaning vi har är att många ledare har slutat, eftersom de har tappat sin motivation under pandemins utmaningar. Nu måste vi alla bidra och ditt engagemang behövs! Bli ledare i din förening, medlem i styrelsen eller ställ upp som tränare för ett lag.

Vi uppmanar alla föräldrar att stötta sina barn och ungdomar. Uppmuntra dem att idrotta och röra på sig. Skjutsa dem till träningar och aktiviteter. Se det som en investering i barnens välmående och framtid.

Vi ber våra kommuner och Region JH att fortsätta att stödja våra idrottsföreningar. Förstärk de ekonomiska insatser som påbörjats. Öppna upp idrottsanläggningar, inför nolltaxa, förläng säsongen och ta initiativ till att hitta smittsäkra aktiviteter tillsammans med idrotten. Säkerställ att idrottsevent i era kommuner överlever, så att de med kraft kan återkomma år efter år.

Vi vädjar till våra jämtländska riksdagsledamöter och regeringen att lyssna på idrotten. Idrotten behöver stöd både ekonomiskt men även moraliskt och praktiskt. Tillsammans kan vi göra underverk. Låt oss göra det NU!

Styrelsen RF-SISU Jämtland-Härjedalen.

Den redovisade statistiken kommer från RF redovisning av LOK-stöd (Statligt lokalt aktivitetsstöd) för 2020.