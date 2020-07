Debatt: Önskvärt med förlängning av den sänkta arbetsgivaravgiften

Sänkningar av arbetsgivaravgiften har varit en återkommande diskussion under stora delar av våren med hänsyn till coronapandemin och dess effekter på näringslivet.

Vi propagerade mycket tidigt för att helt slopa arbetsgivaravgiften så att företag skulle kunna hålla näsan ovanför vattnet under denna svåra tid. Tyvärr omöjliggjordes detta av regeringen och dess stödpartier C och L. Istället utnyttjade de deras knappa majoritet i riksdagen för att driva igenom ytterst marginella sänkningar av avgiften under fyra månader – en period som löper ut den första juli. Efter detta återgår arbetsgivaravgiften till dess tidigare nivå och regeringen och dess stödpartiers vurmanden för näringslivet rinner ut i sanden. Deras engagemang för svensk företagsamhet räckte i fyra månader, inte längre.

Även om vi hade velat se ett fullständigt slopande av arbetsgivaravgiften så länge viruset härjar i vårt land så måste vi vara lyhörda till riksdagens majoritetsförhållande. I förra veckan föreslog vi därför att regeringens lättnader skulle förlängas ytterligare två månader till en kostnad på 16 miljarder kronor. Även om regeringens sänkning är marginell utgör den ett välkommet och i vissa fall en avgörande kostnadslättnad för företagen att klara sig genom sommaren. Särskilt viktigt är detta för de säsongsbaserade verksamheterna vars inkomster är helt beroende av en lyckad sommar. Dessa lämnas nu åt sitt öde att hantera effekterna av en långtgående pandemi som med största sannolikhet kommer att påverka svenskarnas sommaraktiviteter och nöjen markant.

Vårt förslag att förlänga sänkningen av arbetsgivaravgiften även under juli och augusti avhandlades i finansutskottet den 16:e juni. Till vår stora förvåning möttes detta med kalla handen, inte enbart från regeringens osammanhängande allians utan av riksdagens samtliga partier. Inte ett enda parti ansåg att en fortsatt sänkning var motiverad. Inte ett enda parti var beredd att stötta svenska företag även under sommaren – förutom Sverigedemokraterna.

Oscar Sjöstedt (SD)

Ekonomisk-politisk talesperson

Anette Rangdag (SD)

Distriktsordförande Jämtland/Härjedalen