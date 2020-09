Debatt: Miljoner dör av dålig luft

Luftföroreningar bedöms av FN vara den enskilt största hälsorisken för mänskligheten och beräknas orsaka cirka 7 miljoner dödsfall per år i förtid. I Sverige dör varje år cirka 7 000 svenskar i förtid av luftföroreningar, enligt samma beräkning. Problemet är kvävedioxid och mikroskopiska partiklar från olika utsläpp som påverkar människors hälsa. Dålig luft orsakar hjärt- och kärlsjukdomar och försvagar lungor.

Sverige och Europa har under de gångna 20 åren gjort mycket för att förbättra luftkvaliteten. Framförallt har utsläppen av kväve- och svaveldioxider minskat kraftigt, vilket har besparat oss en rad miljö- och hälsoproblem. Men trots framgångarna har luften, enligt IVL Svenska Miljöinstitutet, inte blivit nämnvärt mycket bättre i svenska städer. Halterna av partiklar och marknära ozon – de luftföroreningar som orsakar mest hälsoproblem i Sverige – har varit förhållandevis oförändrade.

Det finns alltså fortfarande mycket att göra åt utomhusluften i Sverige, även om mycket av de luftföroreningar vi har i Sverige är importerade. Men det finns en snabbare väg att gå om vi vill minska exponeringen av hälsofarliga miljögifter för oss som bor i Sverige och det handlar om inomhusluften. Därför bör arbetet med att förbättra vår utomhusluft kompletteras med initiativ för att skapa bättre inomhusluft i Sverige.

I Sverige tillbringar vi i genomsnitt 90 procent av tiden inomhus och luften är oftast sämre inomhus än den vi har utanför husets väggar, upp till fem gånger sämre. Att vistas i en byggnad med bristfällig luftrening och ventilation utgör därför en betydligt större risk än att vistas utomhus. Den här frågan har dessutom blivit än mer aktuell i år då många arbetar hemifrån med dålig luftrening och ventilation.

Enligt Folkhälsomyndigheten kan föroreningar i inomhusluften som direkt eller indirekt påverkar luftkvaliteten och hälsan delas upp i två kategorier – partiklar (PM) samt flyktiga ämnen (VOC) och gaser.

Partiklar är fasta föremål som kan vara allt från millimetrar i storlek till en miljondels millimeter. En stor mängd partiklar kommer in med utomhusluften, men många partiklar uppstår inomhus som till exempel från tobaksrök, gaslågor i spisar, brinnande ljus, matos, textilier, städning, damm, en öppen brasa med mera. En stor del av partiklarna inomhus är hudpartiklar från dem som bor eller vistas i lokalerna.

Gaser/flyktiga ämnen avges till luften beroende på fysikaliska förhållanden eller kemiska reaktioner. Byggnads- och inredningsmaterial, plaster och elektronik kan innehålla flyktiga ämnen som avges till rumsluften. Mikroorganismer kan också avge flyktiga ämnen genom sin ämnesomsättning.

På kort sikt orsakar partiklar, gaser och flyktiga ämnen i inomhusluften allergier och astmatiska reaktioner, trötthet, yrsel och huvudvärk. På lång sikt påverkar den dåliga inomhusluften vår livskvalité och livslängd. En stor europeisk studie med bland annat data från Stockholm visade att lång exponering för luftföroreningar ökar risken för högt blodtryck som i sin tur orsakar ökad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar. Sedan tidigare finns flera studier som kopplat luftföroreningar med de allra minsta partiklarna – så kallade PM 2,5 – till ökad dödlighet i hjärtsjukdomar.

En ny studie i USA, genomförd vid Department of Biostatistics på Harvard, visar att en liten ökning av PM 2,5-partiklar i luften, bara 1 mikrogram per kubikmeter luft, ökar dödligheten med 8 procent. I Sverige har vi nivåer på 5–10 mikrogram i många urbana miljöer. Ungefär samma nivå som i de 3 000 kommuner i USA, där studien genomfördes. Det här är ändå långt under de nivåer av föroreningar som finns i luften i städer som Lagos, New Delhi och Peking.

Exponering för luftföroreningar är extra skadligt för små barn och kan leda till problem under hela livet. En nyligen publicerad undersökning gjord av forskare på Leibniz Research Institute for Environmental Medicine visar att exponering för luftföroreningar under det första levnadsåret minskar barnens lungfunktionsutveckling senare mellan sex och femton års ålder, även vid nivåer som ligger under EUs normer. Det antyder att skador på lungorna under det första levnadsåret kan påverka luftvägarna under hela livet.

Trots att vi känner till alla dessa negativa effekter som luftföroreningar har och att inomhusluften oftast är mycket sämre än utomhusluften, så finns det få studier kring effekter av inomhusluftens kvalitet. Några amerikanska undersökningar visar visserligen att ren luft förbättrar barns skolresultat med minst 13 procent och vuxnas produktivitet med 10 procent.

Vi kan även se oroande trender som att antalet allergiker och astmatiker ökar kraftigt. I Sverige ökar antalet allergiker och astmatiker med 50 procent varje årtionde och idag finns det cirka 900 000 astmatiker i Sverige, vilket motsvarar ungefär 10 procent av befolkningen.

Föroreningshalten i inomhusluften kan minskas genom bättre ventilation men även med rening av luften med särskilda luftrenare. Luftrenare verkar genom att luften i lokalen får cirkulera genom någon typ av filter. Med ett partikelfilter kan fina, fasta luftföroreningar tas bort. Med ett kolfilter kan även vissa gasformiga föroreningar tas om hand.

Mot den bakgrunden tycker vi att det finns all anledning att denna dag sätta fokus på inomhusluften i Sverige som ett komplement till det nödvändiga arbete som görs för att förbättra utomhusluften. Om vi kan få ner nivåerna på farliga föroreningar i vår inomhusluft såväl i offentliga miljöer som i våra bostäder skulle vi snabbt få en positiv folkhälsoeffekt.

Sara Alsén

Chief Purpose Officer, Blueair