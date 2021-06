Debatt: Kvinnojouren: Jämtland startar en KAST-mottagning

Under 39 år har Kvinnojouren i Jämtlands län arbetat för att stoppa mäns våld mot kvinnor och inom detta begrepp ryms även prostitution, pornografi och kvinnors utsatthet i offentliga miljöer. Vi har under åren träffat kvinnor som berättat om hur de prostituerats av män, utsatts för grovt våld och förnedring under slavliknande förhållanden. Prostitution är detsamma som betalda våldtäkter och övergrepp.

Under mars månad gjordes det i Sverige 1,9 miljoner besök på fem av de största sexköpssidorna på nätet enligt en kartläggning från Child10 och Realstars. Detta visar tydligt på den stora efterfrågan som finns på kvinnors och barns kroppar för mäns tillfredsställelse. Genomsnittsåldern för den första utsattheten ligger på 15,4 år. Vi vet av tidigare undersökningar att utsatta kvinnor och barn under intervjuer berättat om att det saknas kunskap, resurser och framför allt uppsökande arbete på de digitala arenorna.

Det finns på några platser i Sverige så kallade KAST-mottagningar (köpare av sexuella tjänster) som erbjuder samtalsstöd till män som köpt sexuella tjänster. Enligt en FOU-rapport om KAST i Göteborg så söker sig män dit för att de åkt fast eller för att få behålla sin partner, partnerns sexuella ointresse anges som en orsak till att männen köpt en annan kvinnas kropp.

Nu ska även Jämtland starta en KAST-mottagning. Trots att vi sedan 1999 har en lagstiftning som förbjuder köp av sexuella tjänster, så behandlas just dessa kriminella män på ett särskilt sätt när samtalsstöd erbjuds. Vilka andra kriminella kan förvänta sig stödsamtal framöver? Ska rånaren få subventionerad terapi för att prata om sin traumatiska barndom, ska biltjuven få samtalsstöd för att förändra sitt beteende och sluta stjäla bilar?

Målet för KAST-mottagningarna sägs vara att arbeta förebyggande och att minska efterfrågan på att köpa kvinnors och barns kroppar. Trots detta finns liten eller ingen uppföljning kring resultaten mer än att männen i självskattning säger sig må bättre och köper mindre sex. Vi tycks totalt bortse från den resursbrist som utsatta och överlevare berättar om, när vi i stället placerar resurserna i kommunalt finansierade biktbås där kriminella får stöd efter begånget brott utan att behöva ta ansvar.

Styrelsen för Kvinnojouren Jämtlands län