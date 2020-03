Debatt: Hembygdsrörelsen har många svar

”Utan rötter växer ingenting!” Citatet kommer från ett av de rådslag som Heimbygda höll i höstas runtom i länet och svarar på frågan varför kulturarv och lokalt engagemang är viktigt.

Det är ett citat som väl sammanfattar Heimbygdas syfte. Vi är länets hembygdsförbund och representerar drygt 70 föreningar med 10 000 medlemmar. Under 2019 så producerades 126 000 ideella timmar arrangemang och verksamhet, alltså 1 timme/länsinvånare. Länets hembygdsrörelse är med andra ord en synnerligen stark och livskraftig rörelse som finns nästan överallt och som skapar sammanhang och mötesplatser och driver lokal utveckling.

Under 2019-2020 så revideras den regionala utvecklingsstrategin för länet, den som styr vad våra offentliga utvecklingsmedel ska satsas på. I samband med detta så har en stor förankringsprocess skett för att samla in inspel från så många håll som möjligt, där Heimbygdas lokala rådslag varit en del av detta. Våra träffar har samlat folk i alla kommuner och vi har diskuterat vilken roll kulturarv och lokalt engagemang har för hållbar regional utveckling. Gensvaret har varit i princip entydigt: All utveckling börjar i det lokala, utan människor som vill ta ansvar för sitt samhälle finns ingen grund att bygga på, och kulturarvet ger oss förståelsen till varför världen ser ut som den gör och hur vi kan förändra den. Utan rötter, så väl i marken som i historien, så kan inget växa.

Vi befinner oss nu i en tid när vi inser att vi inte kan fortsätta leva så som vi gjort de sista decennierna. Vi vet att vi måste ställa om till ett hållbart samhälle och att vi måste ändra våra sätt att leva, men hur?

Vi i Heimbygda är helt övertygade om att hembygdsrörelsen bär på många av de avgörande svaren för hur vi tar klivet över till ett hållbart samhällsbyggande på riktigt.

Här finns kunskap och erfarenheter för hushållning och brukande av vår natur från innan den fossila eran, kunskap som kanske aldrig varit mer relevant än just nu. Vi är förvissade om att det är i mötet mellan denna gamla kunskap och moderna idéer som de nya lösningarna kommer att visa sig.

Vi bär också på engagemanget för platsen, på lusten, viljan och förmågan att ta ansvar för att våra platser ska leva, växa och må bra. För att fler ska hitta till dem och vilja vara med och utveckla dem. Det är vad vi kallar växtkraft på riktigt och det är en kraft som det finns gott om i vårt län.

Tillsammans är detta helt grundläggande delar för den typ av samhälle som vi menar är hållbart på riktigt, och vi tycker att det är hög tid att vi på allvar börjar diskutera hur vi kommer tid.

För Heimbygdas styrelse

Trine Amundsen