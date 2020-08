Debatt: Gustav III torg ett nyckelprojekt för Östersund - bygg under mark

Det finns ett enormt stort värde i att investera i ett handels- och resecentrum under mark vid Gustav III torg. Likaså finns det ett stort värde i att ta tillvara på de estetiska värdena. Förslaget som presenterats är undermåligt och det finns mycket att förbättra.

Detta är ett nyckelprojekt för Östersunds framtid som kommer att vara ansiktet utåt under lång tid framöver. Underskatta därför inte den yttre (och så klart även den inre) formgivningen och låt inte den brutala arkitekturen med fyrkantiga lådor ta över. Ta istället vara på möjligheterna innan det är för sent.

Detta är ett kvarter med mycket stor betydelse och attraktionskraft och det kommer att kunna att vara en del av Östersunds signatur i över 100 år. Att bygga ett handels- och resecentrum under mark kostar en del pengar och markförutsättningarna är inte de bästa för att bygga under mark, men det är ändå värt pengarna.

Kräv att det byggs minst 100-150 parkeringsplatser i garage, 2000 kvm handelsyta och ett resecentrum, vilket kan göras under mark med anslutning till Kärnan eller Mittpunkten. Ponera att detta ökar kostnaderna med 200 miljoner. Om kommunen lägger 100 miljoner blir det mindre än 20 kr per kommuninvånare per år om man slår ut det på 100 år. Resten får man lätt in på ökade hyresintäkter.

I det hela taget kommer staden, kollektivtrafikanterna och inte minst vinterhandeln i Östersunds stadskärna att gynnas i decennier, istället för att handeln i centrum riskeras slås ut. Tänk långsiktigt.

Magnus Norberg