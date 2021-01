Debatt: Ganman: En svensk Trump väntar i kulisserna

Skulle det som hände i Usa, på sikt, kunna hända i Sverige?

Alltså en stormning av Riksdagshuset? Inte otroligt.

Skulle ett tal från en representant för exempelvis SD kunna vara den tändande gnistan? Uteslut det inte.

Vill ”etablissemanget" göra nåt för att undvika en sån utveckling? Det verkar inte så.

Jag hajade till när jag såg komikern Stephen Colberts ”tal till nationen” efter stormningen av den amerikanska kongressen. Med ett bistert leende vände han sig till de republikaner som stöttat Trump och sa: ”Är ni nöjda nu? Har ni fått nog?”

Relevant, men fräckt

Det är en relevant, men också ganska fräck fråga. Colbert och många andra kändisar har i fyra års tid eldat på konflikten mellan höger och vänster, mellan Trumpsupportrar och ”vanliga” amerikaner, och innerst inne misstänker jag att de gillat det uppskruvade tonläget.

Deras tittarsiffror och sociala medier-trafik har ökat och med dem annonsintäkterna.

Det där är en obehaglig tanke att ta till sig, men att positionera sig mot Trump och kalla honom galen har ju inte varit särskilt svårt. Att samma människor nu vill radera honom från debatten är också helt logiskt.

Helst ska han låsas in och nyckeln kastas bort. Det gick för långt.

The show must NOT go on för att att parafrasera Hollywoods portalparagraf.

Givetvis ska Trumps sätt att hantera presidentskapet kritiseras. I många avseenden har han betett sig som en idiot. Han är antagligen inte galen i klinisk bemärkelse men han har agerat djupt omdömeslöst.

Fast den som låter analysen stanna där riskerar att göra ett misstag. Polariseringen och konspirationsteorierna började inte med Trump. I det avseendet satte han sig vid ett dukat bord. Hans väljare var redan utsedda till en ”basket of deplorables” (en hög av beklagansvärda människor) av Hillary Clinton.

Och hon menade inte bara stollarna med buffelhorn på huvudet, utan även före detta demokratiska väljare som kände sig svikna av eliten i Washington och såg Trump som ett alternativ.

Stängs av från sociala medier

Nu stängs än den ene än den andre debattören av från sociala medier.

Big Tech-företagen, och många politiker, vill att den våldsbejakande extremismen ska kväsas en gång för alla, och det vill så klart de flesta civiliserade människor.

Men det är ingen vild gissning att den därmed flyttar ner i underjorden, permanent, och därmed blir svårare att förstå och bemöta. Polariseringen kommer i det tysta att fortsätta växa.

I Sverige talas det mycket om att inte ”normalisera” exempelvis SD och i förlängningen deras väljare. Men får man försöka förstå dem?

Framför allt de f.d socialdemokratiska väljare som tagit steget över till den mörka sidan av kraften?

Jag vet att flera ledande vänsterprofiler inte tycker det.

Bytt är bytt och kommer aldrig tillbaka. Människor med konservativa, eller bara icke-socialistiska åsikter ska skambeläggas och de med fel värdegrund ska jagas. Annars får vi samma kaotiska situation i Sverige som i Usa om bara några år.

Eller så är det just den mentaliteten som kommer att bereda vägen för ett stormande av svenska institutioner.

Våra egna ”basket of deplorabels” kommer till slut att fjärma sig så långt det går från det vi slarvigt kallar ”mainstreammedia” – och från den klassiska svenska konsensusmodellen. Till slut kommer vi inte att kunna nå dem, vare sig med en utsträckt eller en knuten hand.

Jens Ganman

Författare och aktivist

Fotnot: Texten är tidigare publicerad i tidningen Expressen.