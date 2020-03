Debatt: Förhandlingar om arbetstid utan tillit

Förhandlingarna om vårdpersonalens arbetstidsmodeller mellan förbunden vårdförbundet och kommunal å ena sidan och arbetsgivaren Region JH å andra sidan bröt samman i slutet av januari. Det har fått som konsekvens att sjuksköterskor och undersköterskor nu förväntas jobba varannan helg, fler timmar i månaden med bibehållen lön.

För vissa yrkesgrupper inom sjukvården sägs det medföra, under en 10-veckorsperiod, en tillkommande arbetstid på 60 timmar utan lönepåslag. Som ett genomsnitt per vecka för perioden leder det till en ökad arbetsbelastning på 6 timmar eller drygt 1 timme per dag för en ”normal” 5-dagarsvecka. (något som troligen inte förekommer inom sjukvårdens ”operativa” verksamhet men väl hos administration och ledning). Konflikten verkar total och helt utan tillit. Förtroendet mellan parterna är i botten.

Detta är konsekvensen efter de strandade förhandlingarna när sex olika lokala arbetstidsmodeller (antalet modeller varierar i media) sägs upp och ersätts med ett nationellt förhandlat avtal: ”Allmänna Bestämmelser” (ÖP6/2). Den negativa effekten är en lönesänkning och utökad arbetstid. Detta är inte ett rimligt förhandlingsresultat när arbetsgivaren dessutom omedgörligt avgör val av arbetstidsmodell. En förhandling brukar sluta i en kompromiss, i ömsesidiga eftergifter, men så tycks inte vara fallet här.

Förhandlingen saknar all rim och reson när arbetsgivaren ensidigt säger upp alla lokala arbetstidsmodeller. Arbetstagarparterna svarade med att avbryta förhandlingarna. Förhandlingen är ett misslyckande för båda parter och kommer sannolikt att påverka verksamhetens såväl kvalitet som arbetsmotivation. LT skriver den 10 februari ”kanske behövde man verkligen hitta en ny arbetstidsmodell. Men varför kunde det inte göras på ett sätt där alla parter fick känna sig delaktiga och hörda”. LT betonar just kompromissen och den ömsesidiga respekten med ett öppet förhandlingsutrymme.

Vidare berörs minsann Tillitsdelegationens huvudbetänkande ”Med tillit växer handlingsutrymmet-tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn” (SOU 2018:47). Betänkandet beskriver förslag och rekommendationer på hur offentlig sektor, särskilt välfärdssektorn till exempel vården, kan ledas och styras med ett mer tillitsbaserat förhållningssätt. Begreppet tillit betyder, enkelt uttryckt, att våga tro och lita på varandra i en ömsesidig öppen relation.

Ett tillitsbaserat förhållningssätt inom vårdsektorn antas enligt Tillitsdelegationen bidra till högre kvalitet och öppenhet inom sektorn till gagn för brukare, patienter, personal, ledning och samhället. Motsatsen är direkt skadlig för verksamhetens kvalitet och effektivitet med hotad patientsäkerhet som följd. Den senaste tidens turbulens och förhandlingsmisslyckanden inom Region JH har verkligen inte kännetecknats av någon tillitsfull relation mellan parterna och måste så snabbt som möjligt vändas till en arbetsplats med tillit mellan olika parter.

Jan Hemlin

ek.lic.