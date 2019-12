Debatt: Ensamheten kan vara dödlig

Enligt socialstyrelsen är det långt över hälften av de äldre med hemtjänst som besväras av ofrivillig ensamhet och var sjunde besväras ofta. Insikten växer nu i flera OECD-länder om hur ensamheten bryter ned samhällskroppens celler.

Sverige tycks ha en alldeles för lång startsträcka för att ta sig an ensamheten som ett samhällsproblem. Den Svenska överideologin om att det offentliga ska lösgöra oss från varandra och göra oss till fria individer har sannolikt stått i vägen: varför skulle det offentliga främja goda relationer och mer gemenskap?

Därtill har människans materiella behov dominerat över de sociala, själsliga och andliga när vi utformat reformer. Inte ens nu när rönen om om sambandet mellan ensamhet och fysisk ohälsa blivit överväldigande – ensamheten är lika dödande som rökning- har förhållningssättet ändrats i grunden: det själsliga får man sköta själv!

SCB-statistiken visar att över en miljon människor saknar en nära vän: ensamheten bär med sig stora negativa konsekvenser för samhället. Inte minst bland äldre. Peter Strang, professor i palliativ medicin vid karolinska institutet, har beskrivit hur ensamheten innebär en kronisk stress som kroppens kärl i försvar drar ihop sig mot, med ökad risk för kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke som följd. Matlusten minskar, vilket kan leda till undernäring. Risken att drabbas av demens ökar. Men ensamhetens hälsokonsekvenser drabbar alla åldrar. Immunförsvaret skadas. Ensamheten ger starkare smärta i kroppen, vilket leder till fler vårdbesök och ökad förskrivning av smärtstillande mediciner. De äldsta drabbas mycket hårt även av psykisk ohälsa vid ensamhet. Depression och psykisk ohälsa ökar som en konsekvens av denna ensamhet. Dödsregistret visar att självmord är vanligare bland män än kvinnor och vanligast är det bland äldre män. Enligt SCB 2013 uppger ungefär var tredje person över 85, u n g 85 000 människor, ensamhet och var sjätte , eller 42 500 människor, är socialt isolerade.

Sverige måste sluta se ensamheten som ett individuellt problem och börja betrakta det som det samhällsproblem det faktiskt är. Då kan vi ta steget bort från ett samhälle som hamnat i konflikt med människan som gemenskapsvarelse.

Kristdemokraterna vill att äldresamtal ska erbjudas av hemsjukvårdsteam till alla som fyllt 80 och som inte har hemtjänst eller bor i särskilt boende och på det sättet få kontakt med omsorgsinsatser. Vi avsätter 160 miljoner årligen 2020-2022 till detta ändamål. Vi vill också tillskjuta resurser till föreningar och organisationer för arbete och verksamhet som syftar till att bryta äldres ensamhet och isolering. I KD/M budgeten införde vi en satsning på 20 miljoner kronor per år för detta ändamål. Vi välkomnar att regeringen bibehåller denna satsning 2020, men det är anmärkningsvärt att de väljer att avsluta satsningen 2021. Vi förlänger satsningen och satsar därtill 10 miljoner kronor extra per år, så att den totala satsningen uppgår till 30 miljoner kronor per år.

I samverkan med idrottsrörelsen och nationella pensionärsorganisationer vill vi också genomföra initiativet ”Äldrelyftet” som syftar till att ge fler äldre chansen till fysisk aktivitet och träning.

Det kan förbättra livskvaliteten , öka hälsan, minska riksen för fallolyckor och samtidigt främja gemenskap och sammanhang. M/KD budgeten avsatte 20 mnkr per år för detta ändamål som regeringen plockade bort i vårändringsbudgeten.

Det behövs ett tankeskifte i den här frågan!

Stephen Jerand, KD

Kommunalråd, vice ordförande Östersund

Lena Östling, KD

Ordförande Östersund