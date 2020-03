Debatt: Elin, aupair från Dvärsätt: "Ta smittan på allvar"

Hej alla hemma i Sverige! Jag gör nästan aldrig Facebookinlägg, men jag vill få dela med mig av mina tankar.

Sedan september har jag jobbat som Au pair i norra Italien. Jag har sett väldigt fina platser som jag längtar tillbaka till. Jag har lärt känna underbara människor som jag bryr mig väldigt mycket om, och som jag ser fram emot att se igen när allt det här är över. Just nu kan jag inte ta mig dit, av skäl som ni troligtvis alla vet.

För ett par veckor sedan hoppades jag att inte få några meddelanden om att människor jag bryr mig om i Italien inte längre finns där när jag kommer tillbaka igen. Men nu är jag även orolig över de människor jag håller nära i Sverige.

En tråkig sak jag ser från vissa människor hemma i Sverige är att ni inte verkar ta det som händer i världen på allvar. Jag säger inte att någon ska ha panik, absolut inte. Men det är inte en dum idé att ha respekt vad gäller COVID-19. Det spelar ingen roll om du är ung och argumenterar med att du inte kommer dö, eller inte är i en riskgrupp. Alla människor är någons anhörig. ALLA. Det spelar ingen roll vilken ålder de har. Ingen vill förlora någon de älskar i det här. Det är mer än någonsin dags att vara osjälvisk nu Nej, du behöver inte vara ute på stan just nu. Du behöver inte träffa dina vänner just nu. Du behöver inte vara bland människor just nu. Allt det kan vänta.

Det gör mig så besviken när människor nu istället för att ta detta på allvar och lyssna, gör narr av Stefan Löfvens tal. Han säger bara som det är. Var beredda på att människor du älskar kommer att dö. För du vet inte vem som struntar i att stanna hemma när de känner lite ont i halsen. Som viftar bort det med att de inte känner sig så sjuka, som råkar gå förbi just de personer, som du håller kära. Och då kan det tragiskt nog vara försent. Du har inte en aning.

Så för allas skull, och din egen, sätt dig i självkarantän. Stanna hemma. Många kan bära viruset utan symptom, så gör alla andra människor en tjänst nu.

Där jag befinner mig får jag nästintill inte lämna huset. Om jag vill åka och handla behöver jag ett särskilt dokument, som talar om vem jag är, och varför jag känner att jag har anledning att lämna hemmet. När vi väl ska handla får bara en person gå in i varje sällskap, och hålla bra med avstånd från andra människor. Alla som kan måste jobba hemifrån. Många andra jobbar inte alls just nu. Jag befinner mig på landsbygden, men trots det patrullerar det poliser även här. Om du är ute utan dina papper och inte har en god anledning att vara ute, kan du få böta första gången 135 euro, andra gången upp till 1370 euro. Ni kan själva räkna ut vad det blir i svenska kronor. I min mening, om det kan rädda liv, kan jag absolut ha det såhär ett bra tag framåt.

Respektera andras liv. Stanna hemma så mycket som möjligt och vifta inte bort detta som om det vore ingenting. För många människor är detta en fruktansvärd tid, med enormt mycket sorg och många avsked.

Ta hand om er och varandra.

Elin Henriksson

Bördig från Dvärsätt