Debatt: Dialog utan svar från skolpolitikerna

Under början av hösten har den planerade flyttkarusellen inom Östersunds skolförvaltning debatterats flitigt av oss föräldrar. Det var därför välkommet när politikerna i Barn- och utbildningsnämnden tillfälligt bromsade planerna efter deras möte 30 september.

Beslutet sköts upp till nästa möte på torsdag – den 22 oktober – och tiden skulle bland annat användas till en utökad dialog med föräldraråden från de berörda skolorna.

I tisdags var det dags för den utökade dialogen med föräldrarna på Norra skolan. Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, Jananders Mattson (M), bjöd in till möte. Medverkade gjorde Effie Kourlos (C), Sven Nilsson (C), Rosi Hoffer (S) Erik Jibor (S), samt från förvaltningen Jan Colm (verksamhetschef) samt Patrik Bergström (tjänsteman).

Mötet började med ett anförande av Jan Colm där det snabbt stod klart att det inte tillkommit något nytt och att förvaltningen står fast vid sitt förslag. De konstaterade också att de redan utrett förutsättningarna för det föräldraförslag som vi lagt fram och att det inte är genomförbart. Den utökade dialogen hade ju inte ens börjat! Något underlag som låg till grund för att vårt förslag hade förkastats kunde de dock inte visa upp.

Behöriga lärare

Efter den något snopna inledningen tog politikerna vid och vår diskussion kunde börja.

Trafiksituationen har varit en av de mest debatterade frågorna kring detta förslag.

Hur tänker man kunna göra trafiken säker för de hundratals barn i åk 4-6 som ska transportera sig från centrala och norra Östersund upp till Park och för de f-3 elever som ska ta sig åt andra hållet?

De hade inte kunnat svara tidigare men kanske nu?

Det visade sig att ingenting hade hänt. Trafikkonsulten som ska anlitas för detta har ännu inte börjat arbeta. Ledamöterna hade inte heller själva funderat på frågan och när vi efterhör risken för att det inte går att lösa får vi inga svar. Det enda som är säkert är att det inte blir en tunnel, sade Jananders Mattson.

Vi går vidare. I vårt föräldraförslag bevaras Norra skolan som en f-6 skola. Det går inte säger politikerna.

Varför? För att det inte är en fungerande skola. Jaså?

Den har 100 procent behöriga lärare, många sökande till varje lärartjänst. De flesta lärare söker aktivt dit på grund av skolans goda rykte och trygga ledning. Föräldrar och barn trivs, det är en rik blandning av elever och klasserna fylls. Så varför fungerar den inte, frågar vi.

För att den saknar slöjdsalar, svarar politikerna. Ok, det är sant, slöjdundervisningen bedrivs på Parkskolan. Vet politikerna om det är ett problem? Har de frågat lärarna hur det har gått att bedriva undervisningen på det viset så här långt? Svaret är nej! Det har inte förekommit någon dialog alls med skolan, och inte heller har de fått någon återkoppling på den risk- och konsekvensanalys som de genomfört. Den utökade dialogen gällde tydligen inte skolan och lärarna. Skandal om ni frågar oss.

Miljöfrågan

Vi gjorde ett nytt försök. Miljöaspekten har vi lyft tidigare. Vi hade med oss en utskrift av kommunens miljöstrategi. På den där Bosse Svensson (C) stoltserar på framsidan med citatet:

”Östersunds kommun bedriver ett omfattande och ambitiöst klimatarbete där vi har beslutat att ligga i täten på väg mot ett hållbart samhälle. Detta ska genomsyra hela koncernen.”

Vi frågar nu om ledamöterna har läst dokumentet. De skakar på huvudet. Den strategi som Bosse menar ska genomsyra hela organisationen har de alltså inte tagit del av. Trots att deras beslut och kommande skolstruktur kommer att påverka staden Östersund för en oöverskådlig framtid! De vet alltså inte att det finns en punkt 50 där det står att skolor ska uppföras i mindre enheter och med närhet till bostäder, för att kunna möjliggöra aktiva transporter med gång och cykling. Är miljöstrategin möjligen endast ett spel för galleriet?

Botten nås när vi istället lyfter folkhälsoperspektivet och möts av ett så hånfullt och raljant skratt att vi ser oss nödgade att be en av ledamöterna från Centerpartiet att lämna rummet.

Farsartat

Händer verkligen detta? Är det på riktigt? Var den här farsartade debatten i tisdags den utökade föräldradialogen? Är det så här kommunpolitiken i Östersund bedrivs och är det så här skolförslaget tagits fram?

Utan redovisat underlag, utan dialog med skolan, utan annat än en föräldradialog på låtsas och utan att man tagit hänsyn till de styrdokument som kommunen själv tagit fram.

Alliansen, det är inte så här man bedriver en trovärdig och transparant skolpolitik.

Åse Wiström, Katarina Nordfjäll, Sven Grauman, Gustaf Biasoletto, Thomas Edvinsson, Märit Izzo, Johanna Backlund, Simon Nordqvist, Veronica Borgh, David Edvinsson