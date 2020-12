Debatt: Det krävs för att klara klimatmålen

Det är hög tid för transportnäringen att ställa om för att vi ska ha en möjlighet att nå våra mål om att EU ska bli klimatneutralt senast 2050.

Det är den enda sektorn som inte minskat sina utsläpp i Europa sedan 1990.

Tidigare i december presenterade EU-kommissionen en ny långsiktig strategi för hållbara och smarta transporter.

Strategin innehåller drygt 80 konkreta förslag och delmål för de kommande åren. Det finns många bra och nödvändiga förslag, exempelvis om ny lagstiftning redan nästa år för hållbara bränslen för flyg och sjöfart. Vi kommer även att behöva elektrifiera Europas bilpark.

Laddstolpar

För att detta ska lyckas blir förslaget om att bygga tre miljoner laddstolpar fram till 2030 ett nödvändigt första steg. Det är också välkommet att konsumenträttigheterna inom transportområdet kommer stärkas.

Vi kan inte låta enskilda konsumenter rädda krisande företag från konkurs.

Men mer behöver göras, både när det gäller att göra transportsektorn mer hållbar och för att förstärka rättigheterna för sektorns tio miljoner arbetstagare i Europa.

Det är dessa arbetstagare som under det gånga året sett till att vi fått livsnödvändiga mediciner, skyddsutrustning och livsmedel.

I min roll som gruppledare för den socialdemokratiska gruppen i transportutskottet kommer jag att arbeta för en omställning av transportsektorn som gör att vi når vårt mål om att minska utsläppen från transportern med 90 procent till 2050.

Sätter stopp

Detta samtidigt som vi sätter stopp för den växande osäkerhet som drabbar de anställda i transportsektorn. Vi har under året fått nya regler på plats för att skapa ordning och reda på våra vägar.

Under de kommande åren måste vi få stopp på tågföretag som hyr in ombordpersonal till löner och arbetsvillkor långt under anständighetens gräns. Flygbolag som vägrar anställa sin kabinpersonal utan endast flyger med falska egenföretagare ombord och fartyg som flaggas ut enbart för att kunna anställa billig arbetskraft.

Välfungerande transporter är avgörande för att vårt samhälle ska fungera. Det är dags att sektorn får möjlighet att utvecklas och ställa om för framtiden.

Johan Danielsson (S)

Europaparlamentariker