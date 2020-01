Debatt: Det borde regeringen göra

Man kan åtminstone konstatera att regeringen är konsekvent i sin oförmåga att på allvar adressera de verkliga problemen, oavsett om det gäller gängvåld eller bostadspolitik. Det blir helt enkelt inget gjort.

Vi har en bostadsminister som ägnar huvuddelen av sin vakna tid åt andra saker än just bostadspolitik. I första hand är Per Bolund nämligen språkrör, i andra hand finansmarknadsminister och i tredje hand – om det blir någon tid över – så bär han titeln bostadsminister. Kanske är det ett sätt att fly från den dystra verkligheten att lämna bostadspolitiken därhän. 2019 väntas bostadsbyggandet minska med 11 procent och ytterligare under 2020.

Sverige behöver fler bostadspolitiska reformer än större Attefallshus och bygglovsbefriade altaner, vilket hittills i år varit regeringens enda förslag. Många åtgärder är akuta och en av dem som Bolund hittills inte varit intresserad av att svara på är frågan om bolånetaket. De nuvarande kreditregleringarna har staplats på varandra och blivit ett stort hinder för unga att ta sig in på bostadsmarknaden. Moderaterna föreslår en höjning av bolånetaket till 90 procent från för dagens 85 procent.

Utöver det föreslår vi moderater också en lång rad andra åtgärder, bland annat:

Mät buller på insidan av fasaden, istället för utsidan av fasaden. Dagens regler gör det svårt att bygga nytt i städer, trots att teknik för ljudisolering är väl utvecklad.

Införa en tidsgräns för handläggning av överklagande av bygglov och detaljplaner.

Avveckla det generella strandskyddet och låta kommunerna bestämma var strandskydd ska råda.

Ta bort uppskovsränta och uppskovstak på reavinster vid privatbostadsförsäljning, inom ramen för en större översyn av flyttskatterna.

Genomför en rejäl regelrevision för att få ner det totala antalet regler för byggande väsentligt

Bolund kan betrakta våra konkreta förslag som en julklapp om han vill, vi ser ingen prestigeförlust i om han vill plagiera dem rakt av. Sverige behöver reformer!

Saila Quicklund (M)

Riksdagsledamot