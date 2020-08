Debatt: Blir det en vit sommar i år?

För ett antal år sedan så hävdade Pripps (numera Carlsberg) att sommaren är blå = Pripps Blå, och förde varumärket in i våra medvetanden som en nödvändig komponent för en fin sommar. Alla minns nog dessa reklamfilmer där man förhärligade ölen tillsammans med vackra inslag av svensk sommar, medan Tomas Ledin och Tommy Nilsson sjöng i bakgrunden om blå vindar och hav.

För väldigt många är sommar och semester förknippat med alkohol. Många fördubblar sin alkoholkonsumtion under semester. Hela 9 av 10 svenskar tror att det är vanligt att människor dricker alkohol för att varva ner på semestern. Hälften uppger att de både dricker oftare och mer under semestern jämfört med övriga tider på året. Att alkoholkonsumtionen går upp under sommarmånaderna, är för många inte ett stort problem. Men för en del kan semesterdrickandet resultera i nya vanor som kan vara svåra att bryta när hösten och vardagen kommer. Nya ohälsosamma vanor smyger sig lätt på utan att man märker det.

Semestern är ett tillfälle att slappna av och återhämta sig och många använder alkohol för det ändamålet. Alkohol har visserligen en bedövande effekt som gör att vi tillfälligt känner oss lugnare och mer avslappnade. Men på sikt är risken stor att man mår sämre. Kropp och själ mår betydligt bättre av fysisk aktivitet, promenader och samtal med goda vänner. Vill man på riktigt ladda batterierna under semestern så borde ledigheten var alkoholfri.

Vi luras tro att alkohol hör ihop med social samvaro och gemenskap med hjälp av rådande alkoholnorm och marknadsföring från alkoholindustrin. Fundera gärna över hur stor plats du vill att alkoholen ska få ta under din semester. Är det du själv som bestämmer eller är det sociala förväntningar? Testa att ställa fram alkoholfria alternativ vid nästa bjudning och låt det bli ett förstahandsval i sommar. Det blir trevligare för alla, inte minst för barnen.

Det är dessutom en nödvändighet att hålla sig alert och utan baksmälla när man är ute i semestertrafiken, ute med båten och när man har uppsikt över barn.

I år har vi dessutom en pandemi hängande över oss, och då gäller det att vara extra försiktig och inte förlora omdömet i onödan. Alkoholen försämrar både sömnen och immunförsvaret. Testa en vit sommar för hälsans skull, för barnen skull och för allas bästa.

Björn Karlsson, Annika Nilsson, Björn Sandal och Berit Johansson

IOGT-NTO Mitt, Drogpolitiska gruppen i Jämtland