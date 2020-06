Debatt: Blågrön politik stärkte ekonomin

Region Jämtland Härjedalen har under lång tid haft stora ekonomiska bekymmer och växande vårdköer. Under 2019 påbörjade vi i den BlåGröna ledningen ett långsiktigt arbete för att lösa dessa problem och säkerställa en god ekonomi utan att ge avkall på välfärden.

För första gången på lång tid presterade regionen ett resultat som var bättre än budgeterat och vårdköerna blev kortare. Vi ska nu står till svars för vårt arbete inför Regionfullmäktige.

Vi hade höga ambitioner och högt satta mål men vi nådde inte alla under 2019. Men vi konstaterar med tillfredsställelse att den kritik som revisorerna riktat mot tidigare ledning angående bristande styrning och ledning inte finns kvar. Förutsättningarna förändrades under året med skärpta krav från vår långivare på åtgärder som gav kortsiktig ekonomisk effekt. Alla chefer och medarbetare gjorde ett mycket gott arbete under 2019 men det tar tid att förändra en organisation efter en ny politisk ledning.

Vi tar ansvar för den politik vi genomfört under 2019 och vi accepterar den kritik som riktats mot oss. Eftersom det är ett hårt och tuff arbete som ska utföras så det är av yttersta vikt att vi har förtroende och mandat. Vi får våra mandat till styrelse och nämnder från våra respektive partier. Därför har vi vänt oss till dem och ställt frågan om ett fortsatt förtroende som politiska företrädare och bett om svar innan frågan om ansvarsfrihet för 2019 ska behandlas av regionfullmäktige i mitten av juni.

Eva Hellstrand (C), Lars-Erik Olofsson (KD), Robert Hamberg (M), Mats Gärd (C), Håkan Nilsson (C), Jörgen Larsson (C), Elise Ryder Wikén (M), Eva-Britt Boij (L), Anton Nordqvist (MP),Tom Silverklo (C), Lennart Ledin (L), Cristine Persson (C), Marie-Louise Oscarsson (C), Frida Skoog (M), Margareta Mahmoud Persson (KD)