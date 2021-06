Debatt: Berg bygger för framtidens barnomsorg

Vi bygger för framtiden… Som vi i majoriteten, S & C, utlovat tidigare återkom vi när det under våren stod klart att delbokslutet visade ett prognostiserat resultat. Med fakta i ryggen kunde vi konstatera att det framför allt behövs 2 miljoner för att stärka barnomsorgen. Samtidigt 1,1 miljon för etablering av tillfälliga barnomsorgslokaler i Myre Oviken. Under måndagskvällen kunde fullmäktige också besluta skjuta till dessa pengar till nämnden.

Dessutom hade vi redan under onsdagen kallat utbildningsnämnden till ett extra sammanträde. Då beslutade vi att ge Bergsbostäder uppdrag att projektera en ny förskola med tre avdelningar i Myrviken. Att projektera och bygga nya utbildningslokaler är angenämt och visar dessutom på framtidstro.

Barnantalet ökar och efterfrågan på ytterligare förskole- och skollokaler finns på flera håll i kommunen. Givetvis gör vi allt för att de som efterfrågar plats också ska få, oavsett var de bor i vår kommun.

Lennart Mattsson (S)

Vice ordförande utbildningsnämnden i Berg

Therese Kärngard (S)

Ordförande Kommunstyrelsen i Berg