Debatt: Alliansen: Historiskt stor budget för Östersund

Nu har Alliansen i Östersund lagt fram vår budget för 2021. Vi gör det med en rekordsatsning på kommunens kärnverksamheter och med fokus på att genom samhällsinvesteringar samtidigt bidra till att hålla farten uppe i den lokala ekonomin.

Vi lägger fram en investeringsbudget som omfattar 866 miljoner kronor för 2021. Något liknande har aldrig gjorts i Östersund.

Alliansen satsar på skolan. Under 2021 kommer skolbygget i gång på allvar. Vi bygger en ny Storsjöskola. Vi börjar bygga en ny Lugnviksskola. Vi bygger en ny Luktärtans förskola. Vi satsar för andra året av fyra 19 miljoner på skolunderhåll i övriga skolor. Till det läggs en reserv på 21 miljoner kronor för ytterligare skolinvesteringar under 2021.

Alliansen satsar på vårt viktigaste livsmedel, vattnet. Storsjön som vattentäkt och vårt vatten- och avloppssystem i kommunen har tyvärr eftersatts så att en enorm underhållsskuld byggts upp.

Under 2021 tar vi itu med den på allvar. Vi börjar bygga ett nytt vattenverk i Minnesgärde och ett nytt råvattenintag. Vi uppgraderar samtidigt Va-anläggningarna i Häggenås, Lit, Näs och Tandsbyn.

Alliansen satsar i hela kommunen. Under 2021 byggs snöanläggningen i Litsbacken. Under 2021 bygger vi ny brandstation i Brunflo. Under 2021 satsar vi medel i våra utvecklingsprojekt i Brunflo och Torvalla.

I den ekonomiska planen som Alliansen har för mandatperioden har detta varit i fokus. Vi måste skapa resultat som gör det möjligt att bära de investeringskostnader som vi visste skulle komma. Behoven som byggts upp under tidigare år. Corona-pandemin gjorde att den planen var utsatt för risk, men de nationella besluten om ökade generella statsbidrag har givit oss möjligheten att fullfölja. Men Alliansen väljer dessutom att göra vår investeringsplan ”framtung”. Vi tidigarelägger investeringar för att hjälpa till att hålla den lokala ekonomin igång och är säkra på att det är en rätt prioritering.

Samtliga nämnder i Östersunds kommun kommer till detta att få ökade resurser under 2021. Särskilda satsningar under nästa år kommer att göras på vård och omsorgsnämnden som förutom kommunens tillskott också fått ett riktat statsbidrag på 26 miljoner kronor för att öks satsningen i det kontinuerliga arbetet med att förbättra vår äldreomsorg.

Östersunds kommun har förutsättningar att klara den kanske värsta kris vi sett i modern tid på ett bra sätt.

Vi vill rikta ett tack till oppositionen som konstruktivt medverkat till detta under 2020. Det är en styrka för vår kommun att vi slår vakt om den stabila och goda ekonomiska grundsituation som vi har. Nu är det dags att nyttja den ekonomin för att återstarta Östersund. Nu tar vi första steget i det arbetet.

Bosse Svensson, C

Pär Jönsson, M

Stephen Jerand, KD

Pär Löfstrand, L