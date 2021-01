Debatt: Alla äldre måste garanteras god vård

Vi ger äldreomsorgen ett mycket stort förtroende den dagen vi väljer att flytta in på ett särskilt boende eller hjälper en nära anhörig att göra detsamma. Ett särskilt boende ska garantera all den tid och uppmärksamhet som krävs för en skör äldre person. Som boende och anhöriga förväntar vi oss att bli informerade och att få vara delaktiga i vården, oavsett om vi är mitt i en pandemi eller ej. Under pandemin har personalen i dessa arbeten gjort ett fantastiskt arbete, men pandemin har också visat oss att tiden inte räcker till för allt det vi förväntar oss.

Sverige har under pandemin misslyckats med att skydda de äldre. Året som gått har tydligt satt ljuset på äldreomsorgen och på hur den inte stod tillräckligt väl rustad. Coronakommissionen har pekat ut otillräckliga regelverk, organisatoriska brister, bemanning och bristande medicinsk kompetens. Detta kan vi Socialdemokrater inte acceptera och vi gläds åt att regeringen nu tillskjuter mer pengar och satsar på omsorgspersonalen.

Men alla de problem vi hör berättas om i vårt län löses inte i Stockholm. Vården av äldre på särskilda boenden bedrivs i samarbete mellan kommun och region. I det samarbetet har hälsocentralerna och dess läkare en viktig roll. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har riktat kritik mot Region Jämtland Härjedalen gällande bland annat att alla patienter på särskilt boendes behov av vård och behandling inte bedömts individuellt av läkare. Regionen själv konstaterar nu i sin kvalitetsgranskning att det funnits flera brister. Särskilt bekymrande är det att samtliga tillfrågade läkare i regionens kvalitetsgranskning anser att tiden för vård på särskilda boenden inte räcker till.

Vi kan inte ha det så. Äldre måste veta att vårdens personal har den tid som behövs. Anhöriga ska inte behöva fundera kring om mamma eller pappa blivit sämre utan att någon kontaktat dem. Läkare ska inte behöva gå hem för dagen med en känsla av otillräcklighet. Läkare ska inte tvingas avstå från att göra det som regelverket säger – att varje enskild individ ska bedömas individuellt. Om läkaren finner att endast palliativ vård bör ges ska detta, alltid, ske först efter ett samtal med den enskilde eller dess anhöriga.

Samhället måste nu tydligt visa att de äldre är en prioritet. Alla äldre måste garanteras en god vård oavsett var och hur man bor samt vilken hälsocentral man tillhör. Vi Socialdemokrater vill därför att regionen omedelbart ökar den avsatta läkartiden till särskilda boenden. Vi vill också att regionen omedelbart påbörjar en dialog med de privata hälsocentralerna om att göra detsamma.

Margareta Winberg (S)

Ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ann-Marie Johansson (S)

Regionråd i opposition