De släpper låt om sex och fest: "Absolut inte självbiografiskt"

Elektronisk indiepop eller studsig 80-talsfunk. Kape Yeel från lilla Kläppgärde i Bjärme är inte enkla att genrebestämma. Hur som helst är de helt klart Kläppgärdes största musikexport. Den lilla byn står också som inspiration till bandnamnet Kape Yeel då Kläppgärde på jämtska blir Klappgäl.

Att de började göra musik ihop föll sig naturligt. Linus och Theo Malmsten är syskon (och även brorsbarn till Bodil Malmsten) och deras mamma levde länge ihop med Kevin Stålbergs pappa. De är alla tre därmed uppväxta tillsammans och ser sig som bröder.

– Det är lätt att göra musik när man bor ihop. Om de andra är hemma kan man bara köra. Och så känner vi varandra så bra att det blir det friktionsfritt, säger trummisen Theo Malmsten som nu bor i Trollhättan för en filmarbetarutbildning.

Att vara åtskilda med så många mil mellan sig har inte varit något större problem ett år som detta.

– Vi har knappt arbetat alls nu när så mycket har varit nedstängt, berättar Linus Malmsten.

Men lite har de hunnit skriva. Låten Badass Kids, som blir den första de släpper ihop med skivbolaget The Bank Music, arbetade de fram under sommaren. Musikvideon spelades in när Theo Malmsten var hemma under sommar- och jullovet.

– Det gick ganska snabbt. Man är mer effektiv under tidspress, säger han.

I den färgstarka och överexponerade musikvideon – inspelad i Bjärme och Fåker – syns både de tre bandmedlemmarna och deras kompisar.

– Vi tre kan tröttna på varandra så det kändes kul att ha med våra vänner. Alla vi tillfrågade ville vara med, men någon drack ett glas vin innan för att inte behöva vara så självmedveten, säger basisten Kevin Stålberg.

Och att ställa upp i musikvideon är uppenbart inte något för den självmedvetna. Medan Linus Malmsten sjunger att han "smoke a lot of cigarettes", "drive cool cars" och "fuck real good" dansar de medverkande på biltak och vevar med basebollträn.

– Allt är överdrivet, färgerna skriker och det är mycket adrenalin. Texten är absolut ironisk, vi är inte seriösa, säger Linus Malmsten och fortsätter:

– Vi ville åt estetiken från skateboardspel och blanda med punkvibbar. Det ska kännas nostalgiskt. Men det är absolut inte självbiografiskt, vi är inga badass kids.

Även om låten är den första Kape Yeel släpper ihop med ett etablerat skivbolag – tidigare har de gjort allt själva – menar de att singeln inte är ett första släpp till ett kommande album. Men de har flera låtar liggande som de gärna vill ge ut i framtiden.

– Vi vet inte hur vi ska agera i vanliga fall och nu när det är pandemi är det ännu svårare att veta hur vi ska göra. Det är väl det som är största skillnaden att vi nu arbetar med ett bolag, säger Linus Malmsten och får medhåll av Kevin Stålberg:

– De kan hjälpa oss att få maximal exponering och vi kan bolla idéer med dem.

Se musikvideon till Kape Yeels Badass Kids här: