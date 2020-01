De sista djuren har lämnat Frösö zoo – Åke Netterström: ”Jag känner ingen sorg, allt har sin tid”

– Det är 59 år sedan familjen Netterström kom till Frösön och pappa Rune började bygga upp Frösö Zoo, börjar Åke Netterström berätta när vi träffas på djurparken på onsdagen över en kopp kaffe.

– Den här veckan har parkens krokodiler flyttat till Tyskland där de flesta andra djur också har hamnat.

Vid LT:s besök under onsdagen är det endast några apor, som kallas snömakaker kvar som väntade på flyttbilen. Åke säger att det egentligen inte varit svårt att skilja sig från alla djur.

– Det ska vara tigrarna i så fall. Vi hade lyckats bra med uppfödningen och vi fick många kullar tigerungar.

Sommaren som gick hade djurparken stängt och de senaste åren har Åke försökt sälja verksamheten.

– På grund av ålder och sjukdom var vi tvungna att ta det här beslutet att lägga ner djurparken. Vi försökte i flera år att sälja den men när inte det gick var det bara nedläggning som gällde, säger Åke Netterström.

Det är nu spöklikt tyst, där man tidigare hörde lejonvrål, vargarnas ylande och skall från parkens dingos.

– Jag har två man kvar som ska hjälpa mig till månadsskiftet. Sedan slutar de också. Som mest hade jag 83 anställda. Det går åt mycket folk att bemanna alla kiosker och karuseller, säger Netterström.

– Nu stänger jag grindarna för gott och på ett sätt känns det skönt. Jag är stolt över vad vi inom familjen har åstadkommit och djurparken har under många år varit den största publikmagneten i Östersunds kommun.

* Har någon hört av sig och tackat för den här tiden med tanke på alla turister som du dragit hit till länet och kommunen?

- Jag har inte hört ett ljud från kommunen. Det har jag väl inte trott heller. Det känns som om jag blivit behandlad som något som katten dragit in, säger Åke Netterström.

* Vad händer med marken?

- Kommunen har visat intresse för den. Området är ju 18,5 hektar stort så det kanske blir ett nytt bostadsområde.

Åke ansökte häromåret om planbesked hos kommunen för att kunna bygga bostäder på marken och senast i höstas sa politikerna i kommunstyrelsen ja till att utreda det.

* Följer husen med på köpet?

- Jag skickar med 38 olika timmerhus som finns på området. Köparen får dem gratis, då slipper jag dividera om priset. Men tropikhuset och restaurangen vill jag sälja var för sig.

* Vem sköter rivningen av björnberget och apberget?

- Det får jag bekosta själv. Eftersom allt är byggt i betong lär det väl ta sin tid.

Om vi tittar lite bakåt, vad är de roligaste minnena respektive de tråkigaste under de här åren?

– Om vi börjar med de roligaste så är det absolut när kungen och drottningen var här i juni 1986 och invigde tropikhuset. Det var en stor dag för mig och familjen. En annan rolig händelse var när Postkodlotteriet hade som vinst att låta folk komma in gratis på djurparken. Lotteriet betalade avgift och fika. Det kom 20 000 personer under en dag. Ett rekord som har stått sig under åren. Vi fick ordna parkeringar på ägorna runt djurparken och det var köer till precis allt.

– Om vi går till de tråkiga händelserna så är det en som sticker ut. Det var när vid en galakväll där årets företagare skulle koras. Jag blev uppkallad på scenen och fick mottaga priset, men efter tio minuter kom arrangören på att det inte var jag som var pristagaren utan en annan. Jag fick åter gå upp på scenen och lämna över priset till den som skulle ha det. Det gör fortfarande ont i mig när jag tänker på det. En skymf mot mig och min familj. Arrangörerna sa att de skulle gottgöra mig, men jag har aldrig hört något från dem efter den här fadäsen, säger Netterström.

– En annan händelse som jag tänker på ibland är när jag tog fast en yngling vid entrén. Jag greppade honom i armen och höll fast honom medan jag ringde till polisen. Jag ringde fyra gånger innan polisen kom hit. Det var jag som blev straffad. Efter den händelsen har jag ingen större tilltro till den svenska rättvisan.

Det var sommaren 1998 som några ungdomar klistrade upp klistermärken och delade ut flygblad i en djurrättsaktion utanför entrén. Åke höll fast en av dem och tog med denne in på kontoret tills polisen kom. Bevis och vittnesmål gjorde att såväl tingsrätt som hovrätt slog fast att Åke misshandlat en av ungdomarna som togs med in på kontoret. Åke dömdes i hovrätten till villkorlig dom i kombination med 75 timmars oavlönad samhällstjänst.

* Vad kommer du att syssla med nu när du inte behöver gå till djurparken på morgonen?

­ - Jag har mina planer som jag inte vill avslöja. Men jag ska bara göra sådant jag tycker om. Det blir säkert långa turer med min motorcykel bland annat. Jag ser fram emot mitt nya liv, säger Åke och tittar längtansfullt på sin Harley Davidson.

* Kommer du att bli kvar här i länet?

- Jag har inga planer på att flytta. Vi har ju vår villa här och jag tycker om att bo på Frösön. Men resten av familjen Netterström kommer att flytta från länet.

* Vad kommer att hända med alla vildkatter som du har skött om varje vinter?

- Det funderar jag också på. Den här vintern ska jag mata dem ända tills våren kommer och de kan sköta sig själva. Nästa vinter vet jag inte hur det blir.

Under åren har Frösö zoo varit flitigt omskrivet i såväl lokal media som riksmedia, bland annat när nya djur fötts. Ett lite mer udda inslag i nyhetsrapporteringen var när Åke blev anmäld av en privatperson till länsstyrelsen för att vara ute och promenera med ett lejon i koppel på Frösön. "Brist i djurhållningen" var misstanken. Men Åke hade inte varit ute och promenerat med något lejon. Däremot fanns det en hund, en leonberger som var klippt som en lejon som dagligen gick med sin ägare runt Frösön.