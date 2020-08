De har väntat i åtta år – snart får Storsjö fiber: ”Bestämmer man sig inte nu kanske man sitter i skiten om några år”

Redan 2012 genomförde de boende Storsjö och Ljungdalen en förstudie inför en framtida utbyggnad av bredbandsfiber i de båda byarna. Utredningen var klar på våren 2013 men den kom inte till användning.

– Den blev liggande. BTEA meddelade att de inte skulle bygga något fiber hit. De var inte intresserade, säger Marlene Åslund som bor i Storsjö.

En tid senare aktualiserades frågan än en gång. Den gången var det Servanet som hade planer på att dra fram fiber i de västra delarna av Bergs kommun. Men även de planerna uteblev.

År 2017 beslutade Bergs kommunfullmäktige att det befintliga bredbandsnätet skulle säljas till IP Only och att bolaget skulle sköta den fortsatta utbyggnaden. IP Only hade möten med byborna i Storsjö på hösten 2017 och samlade in intresseanmälningar.

Som på flera andra håll försenades utbyggnaden men i slutet av 2019 kopplades hushåll och företag i Ljungdalen upp och nu är det alltså dags för Storsjöborna att få tillgång till bredband via fiber.

– Det känns jättebra att det äntligen blir av. Det är nödvändigt i sådana här byar och det ökar möjligheten att bo och arbeta här, säger Marlene Åslund som själv är beroende av en stabil bredbandsuppkoppling i sitt arbete.

Det mobila bredband som finns i Storsjö i dag är inte särskilt stabilt säger hon. Särskilt inte de perioder när turister och andra besökare kommer till byn. Då blir det mobila nätet ansträngt.

Läs även: Fiberchock i Bergs kommun: ”Folk vill se grävmaskiner, allt annat är trams”

Hans-Ove Lund på Storsjö Lanthandel ser även han fram mot en stabil bredbandsuppkoppling.

– Det måste ju bli mycket bättre kommunikationer med fiber. För nu är det väldigt svajigt med det mobila bredbandet, säger han.

Bland annat hoppas Hans-Ove Lund att Svenska Spels tekniska utrustning i butiken ska kunna nyttja fiberanslutningen eftersom uppkopplingen mot deras tjänster ofta inte fungerar.

Läs även: Jämtlands län misslyckas med bredbandsmål – tusentals hushåll utan snabb uppkoppling: ”Vi ligger sämst om man mäter tillgång till fiber”

Som näringsidkare i byn vill han ha en snabb bredbandsuppkoppling för att stå väl rustad inför framtiden. Utvecklingen går framåt hela tiden och fiberbredbandet kommer att bli allt viktigare menar Hans-Ove Lund.

– Om fyra fem år kan det se helt annorlunda ut. Bestämmer man sig inte nu kanske man sitter i skiten om några år, säger han.

Läs även: Miljardbelopp krävs för att alla ska få bredband i Jämtlands län: ”Det kanske behövs ett 75-procentigt stöd"