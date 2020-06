De förgiftades på jobbet – kollegorna får pengar men inte Sven: ”Det känns förjävligt”

En kall vinterdag i mars förra året skulle snickaren Sven Gustafsson tillsammans med fyra kollegor gjuta ett betonggolv i ett parkeringsgarage på Stadsdel Norr i Östersund.

Arbetet skulle ske under tak och utrymmet var delvis förtäckt och uppvärmt för att vinterkylan inte skulle leta sig in och skapa problem under gjutningen.

Men arbetet gick inte som det var tänkt. Ett jobb som normalt sett borde ta två ti mmar tog i stället hela dagen.

– Det höll på och jävlades hela tiden. Det blev stopp i slangen och så vidare. Det tog nog åtta timmar att lägga ut betongen, minns Sven Gustafsson.

Att arbetet tog så pass mycket längre tid skulle visa sig vara ödesdigert för Sven och hans arbetskamrater. På eftermiddagen blev en av kollegorna sjuk.

– Han blev hämtad med ambulans och körd till akuten, säger Sven Gustafsson.

Symptomen hos kollegan var andningsproblem och tryck över bröstkorgen. Misstanken var först hjärtinfarkt men en läkare på Östersunds sjukhus upptäckte att patientens blod var dåligt syresatt.

Det visade sig senare att de som hade jobbat med gjutningen i parkeringsgaraget alla hade förgiftats. Skälet till förgiftningen var att bensindrivna maskiner hade använts vid arbetet i det dåligt ventilerade parkeringsgaraget.

Avgaser från bensindrivna motorer innehåller bland annat kolmonoxid. En färg- och luktlös gas som lätt blandas med luft. Den som andas in gasen i för höga halter får försämrad syresättning av blodet och kan i värsta fall dö av kvävning.

Att arbetet tog så lång tid ledde till att Sven och hans kollegor andades in alldeles för stora mängder koldioxid. Där och då var det ingen som tänkte på att det kunde vara farligt.

– Man blir stressad när det inte går bra och man koncentrerar sig bara på att få jobbet gjort, säger Sven Gustafsson.

De som hade jobbat med gjutningen fick åka in till sjukhuset för provtagning. Vid det laget kände även Sven att det var något som inte stod rätt till.

– Jag hade ingen aptit när jag skulle äta och var väldigt trött. Jag var vinglig också. Man kände sig nästan som berusad, säger han.

Samtliga fem hade i varierande grad drabbats av kolmonoxidförgiftning och Svens tillstånd försämrades gradvis. Det visade sig att han och två av kollegorna hade fått neurologiska skador som en följd av förgiftningen. De följande månaderna ägnade han mest åt att sova.

– Jag orkade inte göra så mycket annat än att sova och vila. Jag var extremt trött. Både i kroppen och i huvudet, säger Sven Gustafsson.

Från olyckan och fram till augusti var han sjukskriven på heltid. Efter sommaren började han att arbeta deltid. Sven säger att han klarade av att vara på jobbet en begränsad tid men att han inte var i närheten av sitt normala jag. Han fick utföra speciella arbetsuppgifter som var enklare.

Redan i augusti fick Sven det dystra beskedet att Försäkringskassan inte tänkte bevilja fortsatt sjukpenning. Med hjälp av arbetsgivaren Peab gjorde han en överklagan men Försäkringskassan ändrade inte sitt beslut.

Sven har sedan dess lämnat in flera läkarintyg. På ett av dem framgår att han mer än ett år efter olyckan har svårt att klara av flera saker. Bland annat har han sämre minne och svårt att fokusera. Läkaren konstaterar att Sven maximalt kan arbeta 50 procent av en heltid. Resten av tiden behöver han för rehabilitering och vila.

– Men Försäkringskassan menar att jag ska söka något lättare jobb på halvtid, säger Sven.

Att han inte har fått någon sjukpenning har även inneburit att han inte kunnat få någon ekonomisk ersättning från sin fackliga försäkring som ska täcka lönebortfall vid olyckor.

Försäkringen förutsätter nämligen ett beslut om sjukpenning. Sven Gustafsson har räknat ut att han har förlorat i storleksordningen 200 000 kronor i lön sedan olyckan.

Skadorna han fått är inte så mycket att göra åt. Däremot är Sven mycket kritisk till Försäkringskassans agerande.

Två av hans kollegor drabbades lika hårt av förgiftningen som han själv. Båda har nästan identiska neurologiska skador och samma problem som han. De har också jobbat deltid men samtidigt fått sjukpenning från Försäkringskassan.

– Det känns förjävligt. Vi har samma diagnos och jag blir utförsäkrad och får inga pengar medan de andra kan fortsätta att vara sjukskrivna, säger han.

Sven Gustafsson får känslan av att Försäkringskassans beslut är helt slumpartade. Att två nära nog identiska ärenden kan landa i olika beslut när det gäller sjukpenning. Sven konstaterar att han haft sex olika handläggare sedan hans ärende togs upp första gången och att flera av dem har resonerat olika.

Det positiva är att han faktiskt sakta men säkert har börjat må bättre. Rehabiliteringen har hjälpt och i dag fungerar både hjärna och kropp bättre än för ett halvår sedan säger Sven Gustafsson.

