De förbereder för den populära utomhusaktiviteten – 351 kontroller har satts ut

– Det ska vara en punkthöjd här någonstans, säger Camilla Gillström, när hon stegat ut rätt avstånd från den översnöade stigen.

Snart är platsen hittad och den drygt meterhöga metallstolpen hamras ner för att markera punkten. Varje kontroll har en kodsiffra som användarna kan registrera i en app. Kontrollerna skiljer sig åt i svårighetsgrad och i vilken terräng de placeras. Idag är det området runt Rannåsen som får sina kontroller för den kommande säsongen.

I år sätter orienteringsklubbarna Östersunds OK, Brunflo IF, Frösö IF, OK Storsjön och Litsbygdens SK ut sammanlagt 351 kontroller på ett otal olika områden runt om i kommunen. På andra håll i länet arbetar bland andra Åre OK, Vålådalens SK och Ånge OK med projektet.

– Vi har tio banläggare och ungefär 15 personer totalt som arbetar med Hitta ut, säger Linnea Lord, som ansvarar för projektet inom Östersunds orienteringsklubb.

Många företag och andra organisationer har funnit Hitta ut som en friskvårdsaktivitet. I år har efterfrågan mångdubblats.

– Så här långt är det tre gånger så många företag som kontaktat oss och vill vara med, säger Linnea Lord. Vi har också fått förfrågningar från bland andra LSS-boenden som tycker att det här är en bra aktivitet för deras boende. Det ska vara en aktivitet som passar alla och som kan utövas på den nivå som passar individen.

– Det sprider sig och människor tipsar varandra, säger Camilla Gillström.

Förra årets succé ser alltså ut att kunna upprepas. På lördag den 15 maj blir årets kontroller aktiva och kan registreras. Kartan med kontrollerna totalutdelas till samtliga hushåll i kommunen.

– Det var såklart en pandemieffekt förra året, säger Linnea Lord. Men jag tror också att många här är aktiva och samtidigt tagit till sig att det här inte är en tävling utan en aktivitet som adderar värde. Många äldre valde också att registrera sig förra året, där tror jag också att pandemin haft effekter.

Närmare klubbstugan i Rannåsen har våren kommit åt naturen bättre. Blåsipporna blommar. En tjäder spelar i en grantätning. Stenen som ska få en kontroll hittas enkelt och Camilla hamrar ner den så att den inte ska synas alltför lätt från stigen.

