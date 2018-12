Östersundaren ny tränare i mästarlaget: "Jag känner mig väldigt ödmjuk"

Tidigare under hösten berättade Anneli Andersén för Sporten att flera klubbar i både elitettan och damallsvenskan var ute efter hennes underskrift när det stod klart att hon inte skulle fortsätta i Ljusdal. Valet föll på Sveriges hetaste och bästa lag: mästarlaget Piteå.

– Med min tidigare erfarenhet som förbundskapten har jag varit runt i många klubbar och föreningar där jag sett vilken verksamhet som bedrivs. Det här är en av de bättre klubbarna och självklart har de även ett riktigt bra lag. Jag känner mig väldigt ödmjuk över att de kontaktat mig.

– De har fått fantastiskt mycket publicitet, publik och allt möjligt. De är inne på en väldigt spännande resa som det ska bli spännande att komma in i för att se vad jag kan bidra med, säger Andersén, som nu skrivit på ett tvåårskontrakt som assisterande tränare till Stellan Carlsson.

Exakt vad som kommer att finnas med i Anderséns arbetsbeskrivning är ännu inte helt klart.

– Vi har pratat lite och vi hoppas att det kommer att jobbas fram tydligare roller allt eftersom. Jag har ganska bred erfarenhet och jag gissar att vi kommer att dela på scouting av motstånd och återkoppling på vårt eget lag och dess utveckling. Jag tycker om att jobba i team och den största utvecklingen kommer när man får bolla idéer. Man tar ut en startelva på måndagen och den som startar på helgen är version sex eller sju. Det är människor vi tränar, så det kan hända vad som helst.

Andersén har en lång meritlista som bland annat innehåller förbundskaptensjobbet för U23-landslaget och de yngre landslagen under sex års tid.

Är det stor skillnad på att vara klubbtränare jämfört med förbundskapten?

– Det är hårt lika hårt arbete. Som förbundskapten ska du smälla in tre EM-kvalmatcher på tio dagar, men här ska du göra jobbet upprepande varje vecka. Tjejerna tränar åtta–nio pass per vecka plus match och är det bortamatch så åker de dagen innan. De är extremt professionella. Det gäller att ha rutiner på plats.

7 januari startar Piteå upp för att påbörja förberedelserna inför den allsvenska säsong de går in i som regerande mästare. Det blir första gången som Andersén får träffa sin nya trupp, som å andra sidan innehåller många bekanta ansikten.

– Det är säkert 15 spelare i truppen nu som jag haft i olika landslag, så det blir några som jag får ta i hand. Med resten blir det nog bara kramar. I alla fall hoppas jag på det, säger Andersén, som trots det nya jobbet kommer att förbli östersundare på distans.

– Jag kommer att ha kvar lägenheten och fortsätta vara skriven här, så jag ska skaffa mig en liten lägenhet och pendla hem då och då.

Utöver många långa resor för allsvenska matcher kommer Piteå även att kliva in i Champions League-spelet under kommande säsong, tack vare SM-guldet.

– De spekulerar i om det blir seedning eller fri lottning. Blir det fri lottning kan det bli Wolfsburg eller vad som helst. Det kommer bli en otrolig erfarenhet hur som helst och att det ska spelas på dessa breddgrader kan nog bli överraskande för motståndare också.