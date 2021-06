Dags att olja in trädäcket – expertens råd: ”Tvätta det ofta med såpa”

Måste jag verkligen tvätta mitt trädäck?

– Måste du putsa dina fönster eller tvätta bilen? Kontrar Johan Fröbel på Svenskt Trä.

– Tänk dig hur skitig en slät glasruta blir på ett år – eller en trä- tegel- eller putsad fasad sitter vertikalt. På en horisontell yta som en altan kan du addera ännu mer smuts, fortsätter han och påminner om hur noga vi ofta är med att svabba parkettgolv om någon går in med skitiga skor.

Ditt trädäck har en lång livstid – speciellt om det sköts på rätt sätt.

Minst en gång om året rekommenderar Johan Fröbel att trädäcket ska tvättas. Men – för den som vill göra det enkelt för sig – är det lättare att hålla efter trädäcket löpande. Det är också bättre för miljön.

– Säg att du tvättar med terrassborste och såpa vid behov under säsongen och tvättar bort pollen under pollensäsongen, då fastnar inte smutsen på samma sätt och träet återfettas av sin naturliga kompis såpa, säger han.

Att ta en genväg och spola av med högtryckstvätt avråder han starkt från. Det kan skada träet: lämna ett hackigt mönster eller riva upp flisor. Då är det bättre att hyra en skurmaskin som är skonsammare mot ytan.

Vad händer om jag inte tvättar mitt trädäck?

– Det är som att köra med en skitig bil: lacken påverkas och det blir rostigare. Så nedbrytningen av träet sker fortare och det är inte trevligt att gå på, säger Johan Fröbel.

Vad gäller då för efterbehandling och att olja in altanen?

Träolja reducerar träets rörelser och sprickbildning, samtidigt innebär träoljan har en tendens att samla smuts så man får tvätta trädäcket oftare.

– Vill du ha ett silkeslent golv som är skönt att gå på och inte spricker då skulle jag ha oljat det en gång om året och tvättat det ofta med såpa, säger Johan Fröbel.

Tvättar du det med starkare trärengöringsprodukter behöver det oljas in efteråt. Tänk då på att inte olja in det i solsken eller när det är mycket pollen i luften. I solsken lägger sig oljan som en hinna och pollen fastnar i oljan och kan lämnar svarta fläckar. Och se till att trädäcket har torkat till en fuktkvot på 16 procent eller lägre innan du oljar in det.

I praktiken innebär det att det är lagom att vänta ungefär en vecka efter en tvätt innan det är dags att olja.

Om jag ska bygga ett nytt trädäck – vilket träslag är bäst att välja om jag är lite lat?

– Absolut bäst är impregnerad trall som är tillverkad enligt NTR-systemet och samtidigt är ett bra val ur hållbarhetssynpunkt, men leta inte efter det billigaste priset utan köp en högre kvalitet som har mindre antal kvistar och därmed ger ett finare utseende, säger Johan Fröbel.

Ett annat alternativ till impregnerad trall är en trall som är impregnerad enligt NTR-systemet och sedan kokas det in linolja i träet under tillverkningsprocessen och färgar träet i olika kulörer såsom brunt, naturfärgat eller grått.

Irina Bernebring Journiette

LISTA: Så här gör du

• Om ditt trädäck är lite eller normalt smutsat så räcker det att skura trallen med vatten och grön såpa eller fasadtvätt – beroende på om din altan är målad eller inte.

• Om grönsåpa eller fasadtvätt inte räcker kan du testa med altantvättmedel respektive målartvätt. Tänk då på att skydda rabatter och växter runt omkring från kemikalierna.

• Om ditt trädäck har mycket ingrodd smuts går det att använda krafttvätt för just altan och om träet har drabbats av alger eller mögel behöver du speciell tvätt för det.

• Därefter sköljer du av ditt trädäck med vatten och låter det torka till en fuktkvot på 16 procent innan du oljar in det.