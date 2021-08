Cykelleder invigs på stor idrottsdag – Tobias Lundmark: " Hoppas kunna bygga mer nästa år"

I den täta granskogen slingrar sig cykelleden fram. Tobias, Frida och Elin Lundmark provkör den nära 2 kilometer långa slingan vid Röjsmons idrottsanläggning i Järpen inför lördagens invigning. I skogen finns en väl anpassad cykelled med broar och terränghinder för att cyklisterna ska kunna hitta sin egen svårighetsgrad.

Cykellederna i Röjsmon har kommit till det senaste året efter att ideella krafter fått finansiering för bygget via bygdemedel och lokala sponsorer.

– Det började med en klassisk urspårning, säger Tobias Lundmark. Tanken var att bara gå in med en grävare och fixa lite grann. Men vi kände att det var viktigt att koppla in någon som var duktig på att bygga just cykelleder. Projektet växte sig lite större än vad det var tänkt från början, jag hade en massa tid över eftersom jag inte kunde åka till jobbet i Norge under pandemin. Så vi sökte bygdemedel till en grävmaskin för att utföra arbetet. Vi har byggt lederna så att det ska gå att köra med vilken cykel som helst eftersom vi vill att det ska vara tillgängligt för alla.

Projektet tog sin början under förra året men själva bygget startade våren 2021. Totalt har projektet kostat cirka 250 000 kronor. Det finns även långt gångna planer på att utvidga ledsystemet framöver.

– Vi kommer att försöka få bygga vidare, säger Tobias Lundmark. Vi ska reka det i höst och hoppas kunna bygga mer nästa år. Då måste vi ha någon som är projektledare på plats och en grävmaskinist.

När cykellederna officiellt invigs på lördagen den 28 augusti så är det en del av idrottens stora prova-på-dag där idrottsklubbar erbjuder testning av olika aktiviteter. Vid cykellederna kommer cyklar finnas för utlåning och Järpens IF erbjuder fotboll. Vid Röjsmohallen kommer också Järpens SK ha aktiviteter och tävlingar.

I övriga Åre kommun ordnar Mörsils IF, Åre skateboardförening och Duveds IF prova-på-aktiviteter. Information om samtliga aktiviteter i länet finns på Jämtland-Härjedalens idrottsförbunds hemsida.