Cuptriumf för Jämtland – vann tre raka mot tufft motstånd: "Vi visar karaktär"

– Vi visar karaktär. Laget genomförde matcherna på bästa sätt. Därför blev det också en bra helg för oss. Jag är väldigt nöjd, kommenterar tränaren Adnan Chuk efter turneringssegern i Umeå.

Helgen inleddes mot Köping i fredags kväll efter en 40-milaresa i buss. Då blev det seger 100-68.

Sen följde erkänt svårbesegrade Luleå under lördagen. Även där stod Jämtland upp på bästa sätt och vann matchen med 97-64.

Återstod sedan Umeå på söndagen. Kanske fanns det då lite sega ben efter två hårda matcher, men Jämtland stod pall även här och vann med 79-54. Därmed tog laget hem hela turneringen, benämnd till "Better For You North Cup".

– Vi är nedtränade för dagen. Är inne i en hård fysisk period träningsmässigt. Farten finns inte där i truppen fullt ut. Med tanke på det gör vi väldigt bra ifrån oss, fortsatte Adnan Chuk.

Han tycker själv att det så här långt ser lovande ut. Kärnan av fjolårslaget är kvar.

– Vi behöver inte börja om från ruta ett utan befinner oss på ruta två i nuläget. Att vi vann helgens cupturnering är också stärkande för oss.

På frågan om han såg någon eller några spelare som stack ut, är han som coacher ofta kan säga, lite vag.

– Alla gör sitt. Vi vinner inte tre matcher utan en god lagmoral. Jag vill lyfta fram den en sådan här gång, menar Jämtlands tränare.

Helgens matcher: Jämtland–Köping 100–68, Jämtland–Luleå 97–64, Umeå–Jämtland 54–79.

Kommande veckoslut spelar Jämtland ytterligare två försäsongsmatcher. På hemmaplan mot Umeå och Fryshuset.