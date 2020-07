Coronautbrott på sjukhusets kirurgavdelning och ökad samhällsspridning – Smittskyddsläkaren: "Finns all anledning att vänta fler insjuknade kommande veckorna"

En stor del av personalen på kirurgavdelningen på Östersunds sjukhus testas nu för viruset Sars-cov-2. Detta efter att en patient på avdelningen konstaterats vara smittad. Så här långt har minst två ur personalen konstateras smittade. Så här skriver Region JH i ett pressmeddelande:

"I aktuellt fall på kirurgiavdelningen uppvisade en patient under vecka 25 symptom som skulle kunna vara Covid-19. Prov togs på patienten som visade sig vara positiv för Covid-19. Patienten flyttades efter provsvar omedelbart till Covidavdelning. Smittskydd och Vårdhygien kontaktades och det beslutades att ta prov på berörd personal och patienter, med syfte att kartlägga eventuell förekomst av symptomfria bärare av viruset bland personalen och därigenom kunna bryta eventuella smittkedjor.

Varje individ provtas 2 gånger, där den första provtagningen är genomförd och den andra genomförs nu. Resultaten förväntas vara klara senast i början av nästa vecka. Ansvariga för kirurgiavdelningen kommer tillsammans med Smittskydd och Vårdhygien att sammanfatta resultaten av kartläggningen tisdagen den 7 juli och då ta ställning till eventuella vidare åtgärder."

– Patienten har alltså varit inne så pass länge att man vid två tillfällen tidigare uppmärksammat covidmisstänkta symptom och då testat, som var negativt, säger Annika Ersson, smittskyddsläkare.

– Sedan fick patienten symptom igen och testade positivt, patienten har sedan flyttas till en covidavdelning. Patienten har ju smittas av någon och eftersom patienten bara varit på avdelningen under en inkubationstid så bedömer vi att smitta skett under vårdtiden. Så därför har vi börjat att ta prov på all berörd personal och en del patienter för att kunna bryta smittkedjorna, säger Annika Ersson.

Smittskyddsläkaren Annika Ersson ser samtidigt tecken på att samhällssmittan ökar i länet och bedömer att fler kommer insjukna kommande vecka.

– Jag har ingen anledning att ändra bedömningen som gjorts hittills, säger Annika Ersson. Vi ser på 1177 att söktrycket är högt och ökande. Det talar för att det finns en ökad covidnärvaro i befolkningen här. Nu dyker det också upp bekräftade fall som har koppling till midsommarfirandet. Jag tycker det finns all anledning att vänta sig att vi kommer att ha fler som insjuknar under den närmsta veckan eller veckorna, säger Annika Ersson.