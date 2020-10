Coronasmittan sätter stopp för bostadsplanering för äldre i Östersund

2020 blir i många sammanhang ett mellanår fylld av osäkerhet där det i många fall är omöjligt att göra korrekta analyser och prognoser då Covid-19 påverkat det mesta som sker i samhället.

Det gäller även den kommunala vården och omsorgen.

"Den pågående coronapandemin har påverkat, och påverkar fortfarande, både tillgång och efterfrågan till olika typer av vård, omsorg och boende. Det är fortfarande för tidigt att dra några slutsatser av pandemins påverkan på verksamheterna och den nuvarande situationen leder till ökade svårigheter att prognosticera framtida behov", skriver vård- och omsorgsförvaltningen inför kommande nämndsammanträde på torsdag nästa vecka.

Kommunen jobbar kontinuerligt med ett program för bostadsplanering som bland annat pekar på "...behovet av bostadsbyggande och andra insatser utifrån befolkningsförändringar, och de nuvarande och förväntade behoven för äldre och personer med funktionsnedsättning" som sträcker sig till 2028.

Det arbetet gör nu halt enligt ett förslag från tjänstemännen:

"Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte att göra någon uppdatering av nämndens program för bostadsplanering under 2020".

Klart är bland annat att allt färre under 2020 söker bostad i särskilt boende samtidigt som efterfrågan på olika former av anhörigstöd och avlösning har varit stor under hela året.

Ur tjänstemännens förslag till politikerna:

"2020 är på många sätt ett speciellt år med anledning av coronapandemin. Under 2020 kan Vård- och omsorgsförvaltningen konstatera att efterfrågan till särskilt boende och andra insatser har minskat. Det är oklart om efterfrågan till särskilt boende och andra insatser kommer tillbaka på samma nivåer som tidigare eller om den kommer att minska eller öka. Efterfrågan på olika former av anhörigstöd/avlösning har varit stor under hela året. Det råder många oklarheter och utvecklingen av pandemin och dess långsiktiga påverkan på nämndens verksamheter är osäker. Ingen kan idag säga hur restriktionerna för äldre och riskgrupper kan komma att påverka dessa målgruppers hälsa och behov av vård och omsorg. Förvaltningen föreslår därför till vård- och omsorgsnämnden ska avvakta med den årliga uppdateringen av programmet för bostadsplanering under 2020 och göra en mer omfattande uppdatering under 2021".