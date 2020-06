Coronapandemin slår hårt mot Storsjöbadet och campingen – tappar besökare: ”Norrmännen kommer hit för att se staden, och när de uteblir drabbas vi hårt”

Besöken på Storsjöbadet har minskat drastiskt i år sedan coronarisken blev känd. I mars minskade besöken med 70-75 procent, medan maj månad som räknas som lågsäsong hade ett lägre besökstapp på cirka 60 procent enligt Joakim Halvarsson, enhetschef på Storsjöbadet.

- När vi öppnade förra veckan efter några veckors stängning hade vi hälften så många gäster jämfört med en vanlig junivecka, så tappet är inte lika stort som i början. Å andra sidan är detta en fantastisk period vädermässigt och vanligtvis har vi besöksantal på tvåtusen besökare när det är fint väder. Nu är den siffran kraftigt begränsad, säger Joakim Halvarsson.

Åtgärderna för att undvika trängsel på anläggningen och begränsa smittspridningen av covid-19 har bland annat inkluderat högre klormängd i vattnet och glesare mellan bord i kaféserveringen. Två bastur har stängt och information om att hålla avståndet är uppsatt. Hygienmässigt har varje dusch utrustats med tvål och toaletter städas minst var tredje timme.

Är åtgärderna tillräckliga för att besökare ska känna sig trygga?

- Vi har satt en gräns på trehundra personer inne på anläggningen samtidigt och då är gymmet och relaxavdelningen inräknat. Det känns som en rimlig siffra att börja med, med tanke på storleken på badhuset. Alla som passerar in får ett band för att låsa skåpen med, och då checkas man in så att säga. Då vet vi hur många som är inne samtidigt. Tidigare har barn under 12 år inte behövt ha dessa band, men nu har barn från 3 år och uppåt det bandet så vi har koll. I de bastus som är öppna har vi skyltat med max antal personer som får sitta samtidigt.

- Det finns ingen exakt vetenskap i det här. Riktlinjerna från folkhälsomyndigheten är inte tydliga på det här området, så vi vill utvärdera för att se om det fungerar att ha det här antalet totalt om ett tag. Storsjöbadet är 6500 m2, så vi anser att trehundra pers kan få plats utan att skapa trängsel. Hade vi haft en storlek som till exempel Brunflobadet till ytan så hade vi satt en mycket lägre siffra.

På campingen är antalet besökare ännu mer sparsamt än på badhuset. 250 ställplatser för husvagnar finns tillgängliga och 210 stugor. Ett tjugotal husbilar syns uppställda och något tält. Stugorna står i princip tomma. Totalt är beläggningen cirka 10 procent.

- Vi saknar de norska turisterna i år. Vanligtvis strömmar de hit veckan innan Storsjöcupen för att vara garanterad en plats, men nu har vi tappat dem totalt, konstaterar Joakim Halvarsson.

- Bland de utländska turister har vi tappat 90 procent i bokningar. Alla semestrar olika. Svenskarna kommer i regel hit för att stanna över en eller två nätter för att sedan resa vidare. Norrmännen och andra utländska turister kommer hit för att se staden, vilket gör att de stannar längre, och när de uteblir drabbas vi hårt.

