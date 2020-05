Corona tvingar vården att ställa om – regionens IT-strateg Åsa Hofsten: ”Nu har vi ett ett fantastiskt tillfälle att rida på digitaliseringsvågen”

Åsa Hofsten är IT-strateg och jobbar med regional utveckling. Hon har även ett regeringsuppdrag som regional digitaliseringskoordinator. I korthet handlar Åsa Hofstens arbete om att verka för en ökad digitalisering i samhället i stort och inom den offentliga sektorn specifikt.

Det har varit en lång och tidskrävande resa att få folk i näringslivet och inom den offentliga sektorn att förstå fördelarna med digitala möten, som videokonferenser, berättar hon.

– Det har tagit tio år att få med folk på banan. Jag tror att det handlar mycket om rädslan för förändring och brist på kompetens. Man har inte känt sig helt bekväm med den digitala tekniken och upplevt att den har strulat. I mångt och mycket är vi mycket mer digitala privat än vad vi är på arbetet, säger Åsa Hofsten som berättar att Region JH långt innan pandemin dragit ner på resandet, men inte i den utsträckning som nu kommer att bli möjligt.

– Vi har länge efterfrågat webbsända nationella konferenser i Stockholm exempelvis. Där tycker jag att vi haft lite svårt att få gehör. Men det kommer vi inte ha längre. Fördelarna är så många. Videosamtal är bättre för miljön och sparar ​både tid och pengar åt regionen. Jag ser det som ett första steg. Sen kan vi börja utveckla andra typer av arbetssätt också via digitalisering, säger hon och ger som exempel att använda data för analys och beslutsstöd, automatisera återkommande uppgifter, nyttja sensorteknik och Artificiell Intelligens, AI, inom vården och miljöområdet.

Jag tror att personalen måste vara involverad i att ta fram lösningar.

Just nu handlar Åsa Hofstens arbete mycket om hur digitaliseringen ska ta fart efter covid-19.

–Mitt i den tragiska pandemin som vi befinner oss i måste vi också tänka på vad som kommer sen. Jag tror inte att vi kommer att nöja oss med att gå tillbaka till de arbetssätt som vi hade tidigare. Vi kommer se att fler förordar digitalisering och nu har vi ett fantastiskt tillfälle att rida på digitaliseringsvågen, säger Åsa Hofsten,

Hur ska man få med regionanställda som är tveksamma till den digitala vågen?

–Genom utbildning bland annat, men det är en jättestor fråga. Jag tror att det är svårt att införa lösningar och sen få med sig personalen. Jag tror att personalen måste vara involverad i att ta fram lösningar. Sen måste det även finnas ett konkret behov av digitalisering. Har man inget behov som behöver lösas så finns det ingen anledning till förändring, säger hon.

Förra veckan föreslog hälso- och sjukvårdsnämnden att regionstyrelsen bör tillsätta en utredning för att undersöka möjligheten att alla regionanställda (3000-4000 personer) bör få en egen mobiltelefon. Tom Silverklo (C), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande beskrev i lördagens LT att man som regionanställd måste ta sig till sin fysiska arbetsplats för att kunna kolla schemaändringar i datorn på jobbet.

"Jag förutsätter att alla anställda ska få en (mobil reds. anm.) och om vi utrustar alla anställda med en smartphone får man tillgång till sin mejl var man än är, får tillgång videokonferenser, Office 365 och sitt eget arbetsschema. Basala saker för att kunna jobba år 2020. Det är grunden till förslaget" , sa Tom Silverklo som menade att mobiltelefonerna är nödvändiga för att ta steget in i den digitala framtiden.

Allmänheten och regionanställda har redan protesterat högljutt via sociala medier till förslaget, då man anser att det är dåligt underbyggt. De ifrågasätter också behovet av att alla anställda ska ha en egen tjänstetelefon. Många regionanställda anser också, tvärtemot vad Silverklo menar, att man redan nu kan gå in och läsa sina jobbmejl och se sina arbetsscheman via egen dator och app och att det därför inte finns behov av en tjänstetelefon.

Det får inte vara att man hoppar på första bästa lösning för att det går.

Åsa Hofsten tycker att förslaget om en utredning om att anställda inom Region JH ska få en smartphone är bra, men säger samtidig:

– Därmed inte sagt att jag idag står bakom ett beslut. Det finns så många saker man måste titta på, som säkerhet och tekniska lösningar bland annat. Jag tycker också att man borde utgå från behoven först och vilka yrkesgrupper som skulle kunna bli aktuella. Det borde vara en ambition, säger Åsa Hofsten som är för en utökad digitalisering av hälso- och sjukvårdens verksamheter, men att en mängd frågetecken, som säkerhetsaspekten, måste redas ut innan man ger klartecken.

– Jag är så för att vi digitaliserar även inom hälso- och sjukvården. Men återigen, man måste utgå från behoven och reda ut juridiken och säkerhetsaspekten först. Det får inte vara att man hoppar på första bästa lösning för att det går. Det måste passa vår organisation och vår lagstiftning, säger Åsa Hofsten.

På grund av den rådande pandemin arbetar Åsa Hofsten hemma i huset i Odensala.

– Efter pandemin måste vi få till en bättre planering inför fysiska möten. Jag förordar verkligen digitala möten men de går inte att ersätta alla fysiska möten. Man ska inte underskatta surret vid kaffeapparaten på jobbet och fikapauserna där man kan bolla massa saker. Vi människor är trots allt sociala varelser och vi behöver träffas. Det får vi inte glömma, säger Åsa Hofsten.

