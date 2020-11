Com Hem och TV4 överens om ramverk för ett nytt avtal: ”Gynnar båda parter”

Com Hem och Boxer-kunder kan med ett ramverk på plats fortsätta se TV4, Sjuan, TV12 och C More som vanligt samtidigt som parterna i detalj förhandlar klart avtalet.

”Jag är väldigt glad att vi nu har kommit överens om ramarna för en långsiktig överenskommelse som gynnar båda parter. Förhandlingarna tar längre tid än vad vi förväntade oss och därför är det bra att vi har etablerat ett ramverk som innebär att vi kan förhandla klart medan tv-tittarna kan fortsätta se kanalerna”, säger Samuel Skott, kommersiell chef på Com Hem, i ett pressmeddelande.