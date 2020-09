Carola har drivit macken i Stugun i 24 år: "Så länge jag har pengar på kontot funkar det"

Hon skulle bara jobba ett litet tag på macken. Nu har det gått 24 år och Carola Engström har inga planer på att sluta.

– Jag tog över efter min pappa då han gick bort 1996. Men det var inget självklart val utan jag skulle bara göra det ett litet tag och se hur det gick, säger hon över ett av fikaborden inne på macken.

Det är en förmiddag på macken i Stugun och en jämn ström av kunder går in och ut genom dörren. Carola hejar, byter några ord med kunderna och önskar en trevlig dag.

– Det bästa med jobbet är ju att träffa kunderna, alla möten med människor, säger hon.

Sedan något år tillbaka är macken fristående och går inte under OK/Q8:s flagg. Det innebär att Carola helt själv bestämmer sortimentet i macken.

– För tre år sedan blev det automatstation här och det har varit det bästa för mig. I dagens läge styr bolagen vad jag ska ha i butiken och man har så olika förutsättningar beroende på vart man ligger i Sverige. Jag säljer tusentals burkar med maggot och det skulle jag inte få ha till exempel. Bolaget har varit fantastiskt bra att ha och göra med så vi styrde om så nu är butiken helt för sig och pumparna för sig.

Men tillbaka till 1996. När Carola klev in som ägare på macken på nittiotalet var det få kvinnor som drev bensinstationer och branschen var mansdominerad.

– Jag var rätt ensam kvinna på att driva mack, det var jag och alla gubbarna på möten. Det var lite sådär "lilla gumman"-attityd mot mig de första åren. Även kunderna testade mig i början, de hade tankat i 30 år men helt plötsligt kunde de komma och ställa någon klurig fråga till mig.

Carola bevisade dock snabbt att hon var rätt person att driva macken. År 1999 fick hon utmärkelsen årets företagare i Jämtland.

– Det var inga stora festligheter då som det är nu, men jag blev intervjuad på scen och fick en del kluriga frågor minns jag. Jag hade ju inte gått in i rollen som företagare så mycket då och var ju så ung. Jag fick frågan hur det gick och jag svarade nåt om att så länge jag har pengar på kontot så funkar det och det har jag ju fortfarande så det funkar ju ännu. Det var också lite ovanligt då, att en ung tjej som driver en mack blir årets företagare. Det var ju mer vanligt med pris till företag inom skog och turism.

Det som började som en liten mack med verkstad har genom åren ändrat form och skepnad efter samhällets svängningar, kunders köpbeteende och landets bilparker. Att exempelvis hjälpa en kund byta en lampa i bilen tillhörde vardagen förut, i dag går det nästan inte när dagens bilar är så annorlunda uppbyggda inuti mot tidigare.

– Det är en jätterolig bransch. Jag har aldrig haft semester på 24 år och med semester menar jag att man är ledig sammanhängande flera veckor på sommaren och inte är på jobbet. Men det är nåt jag själv har valt, jag har inte blivit tvingad till det.

I familjen fanns, förutom macken, också skogsföretag och en företagaranda som gjort att det för Carola aldrig varit konstigt att leva så mycket med sitt jobb.

– Vi var aldrig på semester när jag var liten och det var inget konstigt med det. Två av mina barn som är 18 och 15 år har jag aldrig varit mammaledig med. Jag var på jobbet tre dagar efter förlossningen. Men det valde jag också själv. Det är min mamma som har tagit hand om dom tills de kunde börja på dagis. Hon måste ju vara den bästa för hon tog hand om mig och jag är nöjd med mitt liv och hur jag har blivit uppfostrad. Att inte ta ut föräldraledighet är väl inget jag skulle rekommendera, men samtidigt ville jag ha barn och vi var i samma veva inne i en stor omorganisation, utbyggnad och hur vi skulle få det att fungera. Och det gick ju bra!

Vill du berätta om något särskilt minne från de människor du träffat under de här åren?

– Det var en familj som hade separerat och de hade ett barn som var kanske runt 5–6 år. Ena föräldern bodde i Sollefteå och den andra i Östersund så när deras barn skulle till den andra föräldern så hände det att killen väntade här inne på macken med mig. Den killen var in för några år sen och var typ 18 år då. Han frågade om jag kände igen honom, han var ju den som var här varenda söndag och brukade sitta och vänta här inne på macken med mig. Det var kul att han kom in.

I dagens alltmer kontantlösa samhälle och alltmer tekniska lösningar så har inbrott på macken blivit en sällsynt företeelse. Annat var det dock tidigare, berättar Carola.

– Det var mycket inbrott för 15 år sedan, och det var ju inte kul. Då kunde man bara klippa larmet genom en kabel utanför på väggen. Då fanns också mer kontanter men det har vi ju inte i dag. Vi hade ett inbrott för tre år sedan och då tog vi dom. I rätten dömdes de till ett straff som var ganska lågt och de i rätten sa till mig att hade inbrottet varit hemma hos mig så hade de fått ett högre straff, eftersom det är ens hem. Jag sa att macken är mer ett hem för mig än hemma. Det är ju så känslomässigt med hemmet och det här är jätte känslomässigt för mig. Men det var då och sen dess har det varit lugnt.

Har du varit med om någon hotfull situation?

– En enda gång och det var för kanske tio år sedan. En jättetrevligt kille kom in och pratade med oss. Han gick sen in på en restaurang här bredvid och då ringer dom från restaurangen och säger att han är otrevlig. Sen kommer han in hit igen och var helt förändrad och hotfull så vi fick låsa dörren. Han hade kanske blandat alkohol och tabletter, det vet vi inte. Till slut kom polisen och vi fick ut honom. Det var så tråkigt när han var så trevlig och sen förändrades så mycket. Men det är det enda, man tror att det ska vara mycket saker men det är det inte. Under mina år som jag har varit här har jag lärt känna många av kunderna. Flera återkommande, som jagar och fiskar här varje år. Nu ska jag jobba under jakten och det ska bli jättekul.

Läs mer:

Häftig toaupplevelse på macken i Stugun