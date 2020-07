Bygg- och hemmafix ökar har ökat – Butikschef: ”Otroligt många altaner som byggs nu”

På bygghandeln K Bygg i Östersund syns kunder i gångarna vart man än vänder sig. Allt från ensamma pensionärer till par och barnfamiljer är där och letar den rätta tapeten, kaklet eller virket.

Kundtillströmningen har ökat rejält under våren. Och K Bygg är inte ensamma. En markant ökning av försäljning av byggmaterial under april till juni har rapporterats av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Försäljningen ökade med 12,6 procent under det andra kvartalet 2020 jämfört med samma period 2019, och ökningen var som högst i mellersta och norra delar av Sverige.

– Våren och försommaren har varit mycket speciell. Mer tid hemma under våren har gjort att många kunder handlat till sina hem- eller trädgårdsprojekt. Samtidigt har avtalade byggprojekt fortsatt under våren, vilket gjort att proffsförsäljningen inte avstannat under perioden, säger Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

Desirée Persson, butikschef på K Bygg bekräftar ökningen av försäljningen och berättar vad folk helst vill ägna sig åt:

– Tidigt i våras var det många inomhusprojekt i olika omfattningar, allt från en byrå som skulle målas om till fondväggar som man äntligen tog tag i och fixade.

– Men under sommaren, som är vår mest hektiska period för utomhusprojekt, så är det otroligt många altaner som byggs. Det är många som målar husen, friggebodar, staket med mera. Mycket färg och mycket virke säljs då.

Har ni några tankar om hur hösten kommer att bli för er bransch?

– Det är tidigt att säga än. Jag personligen tror att detta kommer att hålla i sig. Folk är mer hemma på grund av pandemin och redan första kvartalet såg vi den här ökningen. Det kan vara att många har ställt in semesterresan och ägnar sig åt hemmet helhjärtat.