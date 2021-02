Butikspersonalens dans har visats 29 000 gånger – Emma: ”Den symboliserar gemenskap under pandemin”

Här kan du se ett smakprov på personalens bidrag till Jerusalema challenge:

För några veckor sedan gjorde personalen på Coop i Strömsund "Jerusalema challenge" som florerat på sociala medier en tid.

LT har tidigare berättat om utmaningen som går ut på att man filmar en dans till låten Jerusalema med sydafrikanska artisten Master KG. Filmklippen läggs ut på exempelvis Facebook, som Coops personal gjort, och man skriver #jerusalemachallenge intill klippet.

– Vi brukar ju hitta på nåt tok emellanåt och brukar spöka ut oss till påsk till exempel. Nu hade det inte hade hänt så mycket så Camilla som jobbar här tyckte att vi skulle haka på den här utmaningen och då gjorde vi det, säger Emma Appelblad, en av de som är med och dansar på Coop i Strömsund.

Låten har i positiv anda kallats för "the sound of the pandemic", eller "ljudet av pandemin" på svenska. Det är en glad melodi som många tycker har bringat hopp och glädje i den tuffa tid som coronapandemin orsakat världen över.

– I och med att den symboliserar gemenskap under pandemin så tänkte vi att det var passande, säger Emma Appelblad.

Sedan de lade ut klippet har de fått uteslutande glada tillrop berättar hon.

– Vi lade ut det här på en fredag och de som jobbade på lördagen sade att alla som varit in och handlat hade varit glada och tyckt att det var en kul grej. Några hade övat lite på dansen själva också.

Utöver inlägget på Facebook skickade de iväg filmen internt inom butikskedjan och lyckades få med sig flera butiker i södra Sverige.

Coop uppmuntrar sin personal att vara aktiv på sociala medier för att marknadsföra butikerna. Men den här dansen ville de ändå lägga lite mer tid på.

– Vi kom in lite tidigare en fredagsmorgon så det blev på lite privat tid också, säger Emma Appelblad.

Antalet visningar på dansklippet fortsätter att stiga och är snart uppe i 30 000. Men personalen blickar framåt och nu pågår spånandet om vad nästa projekt ska bli.

– Vi väntar på att det ska tina bort lite snö så vi kanske kan göra nåt på taket till butiken så vi kan spela in nåt där. Så vi får se vad det blir.

