Butik i Östersund stänger – bolaget i konkurs

Konkurserna duggar tätt i spåren av coronaviruset. Under torsdagen lämnade bolaget MQ Holding, som driver modebutiken Marqet tidigare MQ, in en ansökan om konkurs till Göteborgs tingsrätt. Under mars och början av april har man sett vikande försäljningssiffror.

”Styrelsen bedömer att förutsättningarna för att fortsätta bedriva MQ:s verksamhet väsentligt försämrats.” skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Även bolagets e-handel stängde under torsdagen.

”Det förändrade konsumtionsbeteende med minskad trafik till butikerna slår hårt mot koncernen då försäljningen på bolagets e-handel inte kan väga upp för den minskade försäljningen i butikerna.”

Butiken i Östersund har nu stängt för inventering men kommer öppna igen tillfälligt för utförsäljning.

