Bussar ska masstesta länsborna för covid-19 – Smittskyddsläkaren: "Det handlar om tusentals prover per dag"

– Det här är en jätteapparat, säger Micael Widerström, smittskyddsläkare inom Region JH. Bussarna kommer från centrala myndigheter i Stockholm och Uppsala. Planen vi jobbar mot är att de ska börja användas nästa vecka, preliminärt den sextonde. Bussarna är kompletta med personal och provtagningsutrustning. Det är väldigt generös och det är knappt man tror att det är sant. Det är ett regeringsuppdrag för den nationella strategin om ökad provtagning. Regionerna har fått komma in med synpunkter på hur man bäst kunnat lösa situationen i de olika regionerna, säger Micael Widerström.

Region Jämtland Härjedalen var tidiga med att själva kunna analysera prover för covid-19. Testutrustningen togs i bruk och kapaciteten byggdes upp. I nuläget kan labbet i Östersund kör ungefär 200 prover per dag. Med bussarna på plats och i drift kommer den kapaciteten mångdubblas då proverna skickas till laboratoriumet A23 i Uppsala som har stor kapacitet.

– Vi kan själva köra 200 prover per dag om allting funkar, säger Micael Widerström. Bussarna kan producera prover i en takt av allt från 4 till 24 per timme och buss beroende på hur fort det går och hur flinka folk är. Så det är 40 till 240 per buss och dag, så det rör sig om tusentals prover per dag, säger Micael Widerström.

Den kraftigt utökade provtagningen tror smittskyddsläkaren kommer leda till en mer begränsad smittspridning och större möjligheter att skydda utsatta grupper på till exempel kommunala äldreboenden.

– Det här leder till en mycket mer lättillgänglig provtagning och därmed kan invånarna få besked om de har covid eller inte, säger Micael Widerström. Därmed kan de också vidta åtgärder för att skydda nära och kära. Det är för att hålla smittspridningen tillbaka. Mycket är också för personal inom kommunernas vård och omsorg, som det är idag så är det viss begränsning på provtagningsresurserna och där skulle vi behöva ha mångdubbelt fler för att kunna ha en hög uppmärksamhet på en eventuell smitta inom särskilda boenden, säger Micael Widerström.

Det finns ingen i dagsläget given tid som bussarna ska vara på plats i länet.

– Det är väl egentligen tills hälsocentralerna kan ta över provtagningen, säger Micael Widerström.